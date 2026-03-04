AIK startar insamling: ”Vill förlänga”

Trots uppgifter om en SHL-flytt har AIK menat att det fortfarande pågår dialog. Nu startar man en insamling för att se till att Scott Pooley blir kvar.

AIK startar en insamling för att kunna behålla Scott Pooley. Foto: Bildbyrån (montage).

Poängrekordet för en allsvensk grundserie i AIK är redan slaget av Scott Pooley. Nu, med slutspelet runt hörnet, återstår den stora frågan om framtiden. Då kommer plötsligt ett tecken på att ”Gnaget” ändå kan få behålla sin poängkung.

Inför onsdagens möte med Östersund meddelar AIK att man startar en insamling för att kunna förlänga avtalet som går ut efter 2025/26.

”Scott Pooley är inte bara en poängmaskin utan även en viktig AIK-ambassadör med sitt beteende både på och utanför isen. AIK Hockey vill förlänga Scott Pooleys kontrakt och en dialog i positiv anda pågår. För att kunna ge AIK Hockey bästa möjliga medel att realisera en förlängning ber vi nu er om hjälp. Var med och bidra till att Scott Pooley förblir i AIK Hockey framöver”, skriver man på sin hemsida.

Uppgavs vara på väg till Linköping

Detta kommer efter att sportchef Lasse Johansson, för ett par veckor sedan, hintade om att det fanns hopp. Detta trots att Aftonbladet tidigare rapporterat om att forwarden är så gott som överens med Linköping.

– Vi för en dialog med Scott Pooley och hela hans familj. Hans flickvän och de två hundarna gillar AIK väldigt väldigt mycket. Vi för en bra dialog, sade Johansson i AIK:s egna egna podcast ”Studio 1921”.

– Jag vet att det alltid pratas och spekuleras men jag har inte hört något, har Pooley själv till Aftonbladet efter att LHC-uppgifterna publicerats.

Source: Scott Pooley @ Elite Prospects