I dag spelas den sista omgången av grundserien i HockeyAllsvenskan.

Då har TV4-experterna Fredrik Söderström och Johan Tornberg plockar ut varsitt ”säsongens lag” med ligans bästa spelare.

Fredrik Söderström och Johan Tornberg tar ut de bästa spelarna i HockeyAllsvenskan 2025/26. Foto: Bildbyrån (Montage)

Under fredagskvällen avgörs den sista grundserieomgången i HockeyAllsvenskan. Därmed har det blivit dags att summera säsongen 2025/26 innan slutspelet börjar nästa vecka.

Inför den sista omgången har TV4:s allsvenska experter Fredrik Söderström och Johan Tornberg plockat ut två lag med säsongens bästa spelare. Söderström och Tornberg har tagit ut varsitt ”säsongens lag” med spelarna som de anser har varit bäst i HockeyAllsvenskan under grundserien.

Fredrik Söderströms lag:

Målvakt: Herman Liv (Almtuna)

Backar: Peter DiLiberatore (Kalmar) – Marcus Karlström (Mora)

Forwards: Liam Dower Nilsson (Björklöven) – Axel Ottosson (Björklöven) – Scott Pooley (AIK)

Tränare: Viktor Tuurala (Kalmar)

Johan Tornbergs lag:

Målvakt: Jacob Crespin (Kalmar)

Backar: Tim Barkemo (Karlskoga) – Linus Cronholm (Björklöven)

Forwards: George Diaco (Kalmar) – Albin Lundin (Björklöven) – Mikkel Øby-Olsen (Almtuna)

Tränare: Marcus Ragnarsson (Almtuna)

Inför den sista omgången i HockeyAllsvenskan är det redan klart att Björklöven blir serieledare samt att Kalmar, Karlskoga, MoDo och AIK också kommer att spela kvartsfinal. Samtidigt är även Västerås och Troja-Ljungby kvalklara. Den enda dramatik under kvällen blir därför kring vilket lag som tar den sista topp sex-platsen. Där ligger Oskarshamn, Södertälje och Nybro alla på samma poäng inför kvällens matcher.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects