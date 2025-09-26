Sänktes på isen – tvingades utgå efter bara 59 sekunder

BIK Karlskoga fick en jobbig start på matchen hemma mot Mora på fredagen.

Redan efter 59 sekunder tvingades Hampus Plato utgå efter att ha fått en rejälsmäll

Hampus Plato skadades efter mindre än en minut. Foto: Bildbyrån

BIK Karlskoga tar på fredagen emot Mora i Nobelhallen. Men det skulle inte dröja innan det hände saker av värde i Karlskoga.

Efter en situation i offensiv zon blev Mora IK:s Gustav Salmi-Lilja förbannad och rappade till Hampus Plato med klubban. Forwarden blev liggande på isen och hjälptes sedan av densamma. Påföljden blev två minuters utvisning för Salmi-Lilja.

Utvisningen skulle visa sig bli kostsam.

För cirka en och en halv minut in på de två minuterna satte Kalle Jellvert säsongens första mål och gav BIK ledningen.

Innan perioden var slut lyckades Arvid Degerstedt dock kvittera för Mora efter en trippingutvisning på målvakten Lars Volden i BIK.

Matchen pågår..