Hockeyallsvenskan

Så slutade försäsongens tabell i Hockeyallsvenskan

Publicerad 14 september 2026 20:22
Simon Eld
Simon Eld
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Med försäsongen avklarad kan vi börja blicka mot premiären i Hockeyallsvenskan, men hur gick det egentligen för lagen i träningsmatcherna? Här sammanställs nu två tabeller för att ge ett svar.

Hur nöjd är du med ditt lags försäsong?
Hur nöjd är du med ditt lags försäsong?
Foto: Bildbyrån (montage).

Lördagens 3–2-match mellan Leksands IF och Västerås IK satte inte bara punkt för de två lagens försäsong, utan för ALLA i Hockeyallsvenskan. Därmed vänds blickarna mot premiären 18 september, och inledningen av 2026/27-säsongen. 

Men hur gick det egentligen för HA-lagen under försäsongen? 

Nedan har hockeysverige.se beräknat hur tabellerna hade sett ut för dessa lag. Den första sett till samtliga matcher, även de mot SHL-, Hockeyettan- och utländska lag, medan den andra baseras på möten HA-lagen emellan. Vid samma poängsnitt sorteras de efter målskillnad. 

Noterbart är att de flesta spelat mellan tre och fem matcher mot seriekonkurrenter, medan IK Oskarshamn samtliga sju var mot just detta. MoDo Hockey hittar vi på andra sidan med endast en match (!) mot HA-motstånd inför premiären. 

Tabell försäsongens ALLA matcher

PlaceringLagPoängsnitt
1. Nybro Vikings2.57
2. Kalmar HC1.86
3. Visby/Roma1.75
4. Mora IK1.71
5. AIK1.71
6. Vimmerby HC1.71
7. Leksands IF1.57
8. Västerås IK1.57
9. IK Oskarshamn1.57
10. Almtuna IS1.50
11. Östersunds IK1.43
12. MoDo1.00
13. BIK Karlskoga1.00
14. Södertälje SK0.83

Tabell försäsongens HA-möten

PlaceringLagPoängsnitt
1. Mora IK
2.40
2. Nybro Vikings2.33
3. AIK2.00
4. MoDo2.00
5. Kalmar HC1.75
6. Almtuna IS1.75
7. IK Oskarshamn1.57
8. BIK Karlskoga1.50
9. Vimmerby HC1.50
10. Visby/Roma
1.33
11. Leksands IF1.33
12. Västerås IK
1.33
13. Södertälje SK
0.80
14. Östersunds IK
0.33

Den här artikeln handlar om:

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