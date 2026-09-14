Så slutade försäsongens tabell i Hockeyallsvenskan

Hur nöjd är du med ditt lags försäsong?

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Lördagens 3–2-match mellan Leksands IF och Västerås IK satte inte bara punkt för de två lagens försäsong, utan för ALLA i Hockeyallsvenskan. Därmed vänds blickarna mot premiären 18 september, och inledningen av 2026/27-säsongen.

Men hur gick det egentligen för HA-lagen under försäsongen?

Nedan har hockeysverige.se beräknat hur tabellerna hade sett ut för dessa lag. Den första sett till samtliga matcher, även de mot SHL-, Hockeyettan- och utländska lag, medan den andra baseras på möten HA-lagen emellan. Vid samma poängsnitt sorteras de efter målskillnad.

Noterbart är att de flesta spelat mellan tre och fem matcher mot seriekonkurrenter, medan IK Oskarshamn samtliga sju var mot just detta. MoDo Hockey hittar vi på andra sidan med endast en match (!) mot HA-motstånd inför premiären.

Tabell försäsongens ALLA matcher

Placering Lag Poängsnitt 1. Nybro Vikings 2.57 2. Kalmar HC 1.86 3. Visby/Roma 1.75 4. Mora IK 1.71 5. AIK 1.71 6. Vimmerby HC 1.71 7. Leksands IF 1.57 8. Västerås IK 1.57 9. IK Oskarshamn 1.57 10. Almtuna IS 1.50 11. Östersunds IK 1.43 12. MoDo 1.00 13. BIK Karlskoga 1.00 14. Södertälje SK 0.83

Tabell försäsongens HA-möten