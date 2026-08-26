Nyförvärvet frälste AIK

Ryder Rolston har introducerat sig i AIK.

Foto: Jeffrey Brown/Icon Sportswire

Ryder Rolston är en av AIK Hockeys spetsvärvningar inför den kommande säsongen. Under onsdagen klev amerikanen fram med sina två första mål i den svartgula tröjan. Det i en träningsmatch mot Almtuna IS.

Det var Uppsalalaget som spräckte nollan sent i den andra perioden när Bruno Osmanis satte dit 1-0 i en händelsefattig match. Men i den tredje perioden blev det betydligt mer rock n' roll.

Tyler Vesel kvitterade till 1-1 innan Almtuna stack ifrån till 1-3 efter mål av Lukas Vesterlund och Jakob Ragnarsson. Bara 32 sekunder efter det tredje målet satte AIK dit 3-2 via Borna Kopac. Inte mer än en minut senare kom också 3-3 när Ryder Rolston introducerade sig för AIK.

Väl i förlängningen klev amerikanen fram igen och sköt segermålet. I Järfälla Ishall var det därför till slut AIK som kom undan med segern, även om det krävdes en stark avslutning.

Kalmar gick på knock

En annan förväntad toppkonkurrent var i spel under kvällen. Kalmar HC mötte nämligen Tingsryds AIF på hemmaplan.

Då visade Kalmar ingen nåd för Hockeyettan-laget.

Det blev till slut 6-1 sedan Hampus Plato gjort fyra poäng, fördelat på ett mål och tre assist.