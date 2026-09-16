Ingen hemflytt - VM-svensken förlänger kontraktet

Rasmus Asplund stannar i Schweiz. Foto: Bildbyrån.

Färjestad BK får vänta på att eventuellt få hem Rasmus Asplund. VM-centern har nämligen bestämt sig för att förlänga sitt kontrakt med Davos. Han hade kontrakt över kommande säsong men har nu skrivit på hela vägen till 2029. Det bekräftar klubben i sina sociala kanaler.

Asplund lämnade 2024 Nordamerika efter sju säsonger, och gjorde 35 poäng på 44 matcher under debutsäsongen i HC Davos. Han fick också spela VM med Tre Kronor men gjorde där inga poäng på åtta matcher.

Asplund, som gjorde nästan 200 matcher i NHL, har redan hunnit med att spela en seriematch för Davos den här säsongen.