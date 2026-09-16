Stanley Cup-kaptenen förlänger – kan tjäna 100 miljoner

Jordan Staal fortsätter minst en säsong till efter den här. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Carolina Hurricanes meddelade på tisdagskvällen att klubben har kommit överens med lagkaptenen Jordan Staal om en ettårig kontraktsförlängning.

38-åringen kan tjäna upp till tio miljoner dollar – nästan 100 miljoner kronor – på det nya avtalet, som gäller för säsongen 2027/28. Kontraktet innehåller en grundlön på 900 000 dollar, en signing bonus på fyra miljoner dollar samt prestationsbaserade bonusar på upp till 5,1 miljoner dollar.

Staal har ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt, som har ett lönetaksvärde på 2,975 miljoner dollar och gäller till och med säsongen 2026/27.

"Grundbulten i den kultur vi har byggt upp"

Den gångna säsongen noterades centern för 20 mål och totalt 36 poäng på 75 matcher i grundserien. I slutspelet växlade han upp ytterligare och stod för åtta mål och tolv poäng på 19 matcher när Carolina vann sin andra Stanley Cup-titel i klubbens historia.

Staal utsågs dessutom till slutspelets mest värdefulla spelare och tilldelades Conn Smythe Trophy.

– Jordan är inte bara vår lagkapten, han är grundbulten i den kultur vi har byggt upp i den här organisationen, säger Carolinas general manager Eric Tulsky i ett uttalande.

– Hans ledarskap och prestationer på isen under den gångna säsongen, och framför allt i slutspelet, var en avgörande faktor bakom att Stanley Cup kom tillbaka till Raleigh.

Jordan Staal lagkapten sedan 2019

Staal har tillbringat de senaste 14 säsongerna i Hurricanes och haft en central roll i klubbens utveckling från ett lag som bröt en av NHL längsta slutspelstorkor till en återkommande Stanley Cup-utmanare.

Han har varit Carolinas permanenta lagkapten sedan 2019. Därmed har han följt i fotspåren efter sin äldre bror Eric Staal, som bar ”C” för klubben mellan 2009 och 2016.

Jordan Staal draftades som nummer två totalt av Pittsburgh Penguins i NHL-draften 2006 – samma år som Eric Staal ledde Carolina till klubbens första Stanley Cup-titel.

Efter en framgångsrik juniorkarriär i Peterborough Petes tillbringade Jordan Staal sina sex första NHL-säsonger i Pittsburgh. Han var med och tog Penguins till Stanley Cup-finalen 2008 och vann sedan mästerskapet året därpå.

Spelade med två av sina bröder

Hans poängmässigt bästa NHL-säsong kom 2011/12, då han för första och hittills enda gången nådde 50 poäng under en grundserie.

Sommaren 2012 trejdades Staal till Carolina. I utbyte fick Pittsburgh Brandon Sutter, Brian Dumoulin och ett förstaval i draften 2012. Det valet användes senare för att välja Derrick Pouliot.

Under säsongen 2012/13 fick Carolina dessutom möjligheten att samla tre av de fyra Staal-bröderna i samma lag. Jared Staal gjorde då sina enda två NHL-matcher i karriären tillsammans med Jordan och Eric.