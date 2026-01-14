Romeo Edvardsen Sørensen har gjort jättesuccé i Moras U20-lag.

Nu har 18-åringen också spräckt nollan i HockeyAllsvenskan.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger norrmannen till TV4 i 3-2-segern mot Södertälje.

Romeo Edvardsen Sørensen blev målskytt för Mora i segern mot Södertälje. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

2024 flyttade norske talangen Romeo Edvardsen Sørensen från Täby till Mora för att fortsätta sin utveckling. Till årets säsong har 18-åringens produktion tagit fart rejält och han har varit glödhet i Moras U20-lag under hösten och vintern. På 22 matcher har Edvardsen Sørensen stått för hela 38 poäng och han leder därmed poängligan i U20 Nationell. Efter jättesuccén har NHL-klubbar också börjat uppvakta talangen inför årets NHL-draft, där han skulle kunna bli vald som överårig.

Den senaste tiden har Romeo Edvardsen Sørensen också fått komma upp och spela mer regelbundet med Moras A-lag i HockeyAllsvenskan. Under onsdagskvällens bortamatch mot Södertälje kom också första seniormålet för norrmannen.

Romeo Edvardsen Sørensen gör första målet i HockeyAllsvenskan

I andra perioden, vid ställningen 1-0 till Södertälje, klev Edvardsen Sørensen fram och satte kvitteringen för Mora. Han bröt in och sköt först ett skott på SSK-målvakten Niclas Westerholm och pucken studsade sedan tillbaka till talangen som sedan petade in pucken i nät.

– Det är en skön känsla. Det är alltid roligt att göra sitt första mål, speciellt på bortaplan och det är lite extra skönt när det blir 1-1, säger Romeo Edvardsen Sørensen till TV4 i pausen och fortsätter:

– Det är jäkligt skönt att se den pucken gå över linjen. Det är en dröm att, för det första, bara få vara med i A-laget. Sedan när man också gör första målet, då är det en annan dröm som går i uppfyllelse.

Första seniormålet i karriären för Romeo Edvardsen Sørensen ✅



Matchen pågår – streama på TV4 Play 📺 pic.twitter.com/HnmjcGHe1R — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) January 14, 2026

Mora tog sedan ledningen i tredje perioden när Arvid Degerstedt styrde in 1-2 i matchen. Men Södertälje kom tillbaka och räddade en poäng genom en sen kvittering genom William Eriksson i powerplay. Det var däremot ändå Mora som skulle lämna Scaniarinken med segern. Bortalaget fick spela powerplay i slutet av förlängningen och där klev Marcus Karlström fram och sköt in segermålet, med blott fem sekunder kvar att spela.

Mora tar alltså bonuspoängen mot Södertälje, och har nu fem raka vinster på bortaplan i HockeyAllsvenskan.

Södertälje – Mora 2–3 OT (1-0,0-1,1-1,0-1)

Södertälje: Viktor Liljegren, William Eriksson.

Mora: Romeo Edvardsen Sørensen, Arvid Degerstedt, Marcus Karlström.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects