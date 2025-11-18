En viktig vecka i Småland väntar. Då plockar Mora upp Romeo Edvardsen Sørensen från U20-laget, erfar Hockeysverige.se.

Romeo Edvardsen Sørensen.

Foto: Hockey4U.

Romeo Edvardsen Sørensen har dominerat i U20 Nationell och är en av seriens poängbästa spelare. Med 25 poäng på 19 matcher har han stuckit ut rejält så här långt och är i toppen av poängligan. Nu kommer också chansen i seniorhockeyn.

Enligt uppgifter till Hockeysverige.se kommer den unga norrmannen att åka med A-laget till Småland. Där väntar matcher mot Nybro och Troja/Ljungby. Två lag som även de är på den undre halvan av tabellen.

Romeo Edvardsen Sørensen får chansen i Mora

18-åringen gör sin andra säsong i Mora och nu ser det alltså ut som att det har blivit dags att debutera i seniorhockeyn. Förra veckan kunde Hockeysverige.se också berätta att det finns NHL-klubbar som har hört sig för angående talangen. Samtidigt som sportchef Andreas Hägglund bekräftade att en debut var nära förestående.

Dalalaget har tidigare varit framgångsrika med att plocka upp unga norrmän i sitt A-lag. Inte minst Petter Vesterheim, Noah Steen och Michael Brandsegg-Nygård är bra exempel på det. Det återstår nu att se vilken roll Romeo Edvardsen Sørensen får i veckans matcher.