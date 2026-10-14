En lätt nolla mot gamla klubben: "Inte så tufft"

Leksands IF säkrade en relativt enkel trepoängare inför hemmapubliken i Tegera Arena under onsdagen. Vimmerby HC besegrades med 4–0 efter att Robin Christoffersson spikat igen helt och August Lissel klivit fram med tre poäng.

Det var också Leksand som tog kommandot i den första perioden inför 3 300 åskådare. I spel fem mot fyra spräckte Oskar Lang målnollan efter 09.36, framspelad av Patrik Zackrisson och Tyler Kelleher, och därefter ryckte hemmalaget ifrån ordentligt efter en mållös mittenperiod.

Zaki Crookes utökade ledningen till 2–0 tidigt i tredje, med assist från Oskar Lang och August Lissel, och när Vimmerby plockade ut målvakten Isak Sörqvist i slutskedet kunde August Lissel själv skicka in 3–0 i tom kasse. Med bara sekunden kvar av matchen fastställde sedan Patrik Zackrisson slutresultatet till 4–0.

Nollade tidigare klubben: "Speciellt såklart"

I Leksandsmålet storspelade Robin Christoffersson genom att stoppa samtliga 18 skott och hålla nollan. Det mot det lag som han tillhört under fem år.

– Det var en ganska lugn match från min sida. I första hände det väl inte jättemycket, lite mer öppna lägen i andra och tredje. Kul att få steppa upp i de viktiga lägen så att vi håller oss kvar i matchen, säger han i TV4 efter slutsignal.

– Det är speciellt såklart när man har mycket kompisar och har bott här nere länge. Samtidigt är det bara en match där vi vill ta tre poäng, och speciellt i sådana här matcher där vi känner att vi ska klara av det. Då tycker jag att vi till slut löser det bra.

Leksands IF – Vimmerby HC: 4–0 (1–0, 0–0, 3–0)

Leksand: Oskar Lang, Zaki Crookes, August Lissel, Patrik Zackrisson.

Vimmerby: –

Skott: 37–18 (11–2, 13–5, 13–11).

Publik: 3 300.