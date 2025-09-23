Östersunds Albert Sjöberg åkta på en tung tackling från MoDos Sverre Rønningen under den Hockeyallsvenska premiären – en tackling som domarna på isen missade.

Nu riktar Östersunds huvudtränare Mikael Holmqvist kritik mot domarinsatsen.

– Det är för dåligt av de som är på isen, säger han till Östersundsposten.

Albert Sjöberg missar minst en vecka. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Det var i början av den Hockeyallsvenska premiären som MoDos Sverre Rønningen delade ut en tackling på Östersunds Albert Sjöberg. Forwarden blev liggande på isen men ingen av domarna noterade händelsen.

Tacklingen efteranmäldes och Rønningen straffades med böter och två matchers avstängning. Albert Sjöberg tvingades avbryta matchen och förväntas bli borta minst en vecka, vilket innebär att han missar de kommande matcherna mot Mora, Troja/Ljungby och Björklöven. Samtidigt som detta besked kommer riktar nu Östersunds tränare Mikael Holmqvist stark kritik mot domarkvartetten.

– För mig är det solklart matchstraff. Det stör mig att fyra domare kan missa en sådan situation efter tolv sekunder, säger han till Östersundsposten.

Holmqvist om straffet: ”Domarna ser ännu sämre ut”

Att händelsen anmäldes i efterhand verkar inte ha blivit något vidare plåster på såren för Holmqvist.

– Domarna ser ännu sämre ut. Att de kan missa en situation som går vidare till disciplinnämnden och som sen resulterar i avstängning och böter. Det är för dåligt av de som är på isen.

Matchen slutade 3-1 till MoDo, ett resultat som skulle kunna sett annorlunda ut om Östersund fick börja matchen med fem minuter i powerplay.

– För matchen hade det kunnat vara avgörande om vi fått börja med fem minuters powerplay, då hade det kunnat stå 2–0 till oss. Nu blir matchbilden helt annorlunda. Sen är det såklart jättetråkigt för Albert som inte mår bra just nu, säger Mikael Holmqvist.

Source: Albert Sjöberg @ Elite Prospects