Nyförvärv på plats och två raka segrar. Ändå blev Nybro överkörda tidigt i derbyt mot Kalmar. Det hela fick Jesper Mångs att ilskna.

– Det känns helt plötsligt som att vi är rädda för att förlora. Jag vet inte… bedrövligt, svarar han ärligt i TV4.

Jesper Mångs, Nybro, i TV4. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Efter att Hugo Hävelid kommit in och vänt på både sin egna och Nybros form har det hockeyallsvenska tagit två raka segrar. Med detta, och en rykande färsk värvning av förra årets poängspelare Alex Čiernik, gick man därmed stärkta in i fredagens Smålandsderby.

Väl på plats på isen i Hatstore Arena tog det sedan två minuter och 26 sekunder innan tavlan visade 0–2.

– Bedrövliga. Jag vet inte… vi hade en skön känsla imorse och har haft det i några dagar nu. Sen känns det helt plötsligt som att vi är rädda för att förlora. Jag vet inte… bedrövligt, svarar Jesper Mångs ärligt när han får på sig TV4:s hörlurar i paus.

”De är etta, två och trea på alla puckar”

Kommentatorn menar att Nybro hade lite positivt att ta med sig från minuterna innan 0–3, men Mångs kunde inte se förbi besvikelsen.

– Hårt (var det att släppa in 0–3), men ärligt talat tycker jag inte att det har varit något bra egentligen. De gångerna vi får ner pucken på dem så får de vända direkt och vi får inte tag i någon förstapuck. De är etta, två och trea på alla puckar. Någonstans… vill vi vinna denna matchen så gäller det verkligen att steppa upp, säger han.

Tidigt i den andra perioden kom även 4–0 för Kalmar. Detta genom Valdemar Johanssons andra mål i matchen. Med knappa fem kvar av andra perioden hade hemmalaget även gjort 5–0, samtidigt som Nybro stod kvar på fyra skott totalt i matchen.

Matchen pågår! Texten uppdateras.