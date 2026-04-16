Publikfavoriten förlänger med AIK: ”Jag är otroligt glad”
Oskar Magnusson står trogen och förlänger med AIK.
– Jag är otroligt glad över att stanna, säger 24-åringen till klubbens hemsida.
Efter fem säsonger och 270 matcher i AIK-tröjan för Oskar Magnusson kan klubben nu meddela att det kommer bli ytterligare fler omgångar i föreningen.
– Jag är otroligt glad över att stanna i AIK och fortsätta spela framför er på Hovet. Nu kör vi! säger Oskar Magnusson till lagets sajt.
Föreningens sportchef, Lasse Johansson, ser fram emot en fortsättning mellan parterna.
– Det känns väldigt bra att vi är överens med Oskar om ett nytt avtal. Han är en spelare som står för mycket av det vi vill se i AIK – hårt arbete, utvecklingsvilja och en stark koppling till klubbens identitet. Under sin tid här har han tagit tydliga steg i sin utveckling, och vi ser fortsatt stor potential i honom.
Forwarden gjorde 23 poäng (12+11) på 52 omgångar.
Förlängingen sträcker sig över säsongen 2027/2028.
