Publikfavoriten dumpas av AIK: ”Det är så klart tråkigt”

Daniel Muzito-Bagenda lämnar AIK.

Mot sin egen vilja.

Har Daniel Muzito-Bagenda tagit sitt sista skär i en AIK-tröja? Foto: Bildbyrån

Daniel Muzito-Bagenda, 29, gjorde i år sin femte säsong för AIK. Med sitt laglojala spel har han också belönats med ett ”A” på bröstet och blivit en stor favorit bland publiken.

Nu på fredagen står det dock klart att han inte ingår i AIK:s planer inför nästa säsong. I stället låter man kontraktet löpa ut och forwarden får nu hitta en ny klubb.

”Det fanns andra planer”

In a video on AIK's social media, he admits it was against his will.

– Det är så klart tråkigt. Inte som planerat. Min intention och familjens intention har hela tiden varit att stanna och det var planen, men det fanns andra planer så ibland får man rätta sig in i ledet och tacka för sig.

Daniel Muzito-Bagenda gjorde 14 poäng (6+8) under sin sista säsong för ”Gnaget”.

Source: Daniel Muzito-Bagenda @ Elite Prospects