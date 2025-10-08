Profilens galna start: Målsuccé och två (!) sjukdomsfall

Joachim Rohdin har fått en intensiv start på livet i Nybro Vikings.

I somras klev 34-årige Joachim Rohdin som supportrarnas värvning, och sedan dess har han på fem omgångar hunnit med två sjukdomsfall och tre mål.

– Det blev lite hattigt för egen del, då jag åkte på magsjuka innan premiären och sen blev jag sjuk på roadtrippen, säger han till Hockeysverige.se.

Joachim Rohdin om den intensiva starten i Nybro. Foto: Bildbyrån

Tre mål på fem matcher i Hockeyallsvenskan – men också två sjukdomar. Säsongsinledningen för årets supportervärvning i Nybro Vikings, Joachim Rohdin, har varit händelserik.

– Så lite både och tycker jag. Lite tråkigt och segt med att man missade lite matcher och man känner inte riktigt att man hittat rytmen.

Hur ser du på att ha blivit ”supportrarnas värvning” och att det har finansierats av deras stöd?

– Svår fråga, egentligen. Man är tacksam för dem att de gjorde det möjligt och man försöker inte tänka på det så, jag ser det som att man är en av alla spelare. Den största pressen sätter jag nog på mig själv och det är inget som jag känner utifrån.

Men valet av Nybro var inga konstigheter när det väl kom till kritan.

– Vi hade en diskussion i familjen och kände att det var dags att flytta hem. Efter ett bra snack med Mikael Aaro (sportchef för Nybro Vikings) kändes det bra. Så det är väl helhetslösningen att få bo hemma och spela på en bra nivå, vilket känns bra nu än så länge.

Flyttade tillbaka till Karlskrona: ”Jag pendlar”

Hur kommer det sig att det blev något med Nybro, var det Aaro som ringde upp dig?

– Nej, jag lät agenten kolla klubbarna i närheten av Karlskrona, så det var på det vägen.

En annan anledning till valet är att han vill spela en stor roll.

– Jag var öppen för allt. Men jag vill inte spela i ett SHL-lag och vara i fjärdefemman och bara spela några minuter per match.

– Det är inte så roligt i längden. Jag spelar hellre i Hockeyallsvenskan och får många minuter och känna att jag är med och påverkar.

Tiden i Finland blev lyckad: ”Jättebra”

Som många är bekanta med, spelade Joachim Rohdin för Karlskrona under tre säsongen i SHL, men också under fem matcher för ett par år sedan.

Nu har familjen slagit rot där efter åren utomlands. Äventyret i Finland ligger honom nära hjärtat.

– Ja, det har varit jättebra i Finland. Jag var själv en säsong i Finland och Det var väl en av anledningarna till att jag väntade med att skriva på någonting där när jag började i Karlskrona. För jag gick till Tjeckien var jag också själv. Sen när familjen varit med så det har funkat bra.

Sista året i Finland spelade han för Kiekko-Espoo.

– Då när jag var i Espoo var det smidigt och det fanns svenska förskolor. Så det funkade bra. Jag har trivts superbra i Liiga och det har varit härligt att hitta tillbaka till glädjen i hockeyn igen.

Pekar ut lagkamraten: ”Hade inte gjort bort sig i SHL”

Innan han anlände till Nybro hade han ingen större koll på truppen, det erkänner han. Men han är imponerad av flera.

– Det finns många spännande spelare med stor utvecklingspotential som är ödmjuka. Det är något vi ska göra överlag, spela ödmjukt och inte krångla till det. Vi behöver göra mål på våra chanser.

Hampus Eriksson är liksom Rohdin en tidigare Brynäs-spelare. 29-åringen har imponerat på honom.

– Många ser intressanta ut, men Hampus Eriksson tycker jag är solid överallt och han är bra på mycket i spelet.

– Han är bra i spelet med puck och att bära den, han hade inte gjort bort sig i SHL.