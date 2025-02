Profilen talar klarspråk: ”Tycker vi blivit för svaga”

Jimmie Jansson Lorek är en stor profil i Västerås IK.

Klubben är dock inne i en ny tuff säsong, vilket veteranen uttalar sig om.

– Jag tycker att vi felat i att vi kanske inte vet själva vad vår identitet är, säger han till VLT.

Jimmie Jansson Lorek ser en förbättringspotential i Västerås organisation. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Precis som förra året har Västerås IK en tuffare säsong bakom sig. Just nu ligger VIK på elfte plats och utanför ett slutspel, på samma position laget slutade på förra säsongen. En spelare som varit med under en lång tid är Jimmie Jansson Lorek.



30-åringen har upplevt framgångar och formsvackor med sitt lag, men hoppas kunna ta VIK till SHL. För honom är det bara Västerås som gäller när det kommer till drömmen om spel i SHL. Däremot är den tidigare kaptenen kritisk och talar nu klarspråk angående vad som behöver bli bättre i klubben.



– Jag tycker vi felar just nu i hela den röda tråden. Hela organisationen och neråt. Jag tycker att vi har försvagats och verkligen behöver se över situationen. Just den röda tråden från styrelse, vd, sportchef och neråt, säger Jansson Lorek till Vestermanlands Läns Tidning.



30-åriga Jansson Lorek är inne på sin nionde raka säsong i Västerås, med även några säsonger i klubben sedan tidigare. Veteranen har på grund av detta en bra insikt på hur klubben utvecklats och vad som enligt honom behöver förbättras.

”Vad är VIK:s identitet”

Västerås har tagit in en ny klubbchef, vilket Jansson Lorek ser som ett bra första steg i rätt riktning. Jansson Lorek hoppas att VIK:s organisation ska bli bättre nu, men menar att nya klubbchefen Carl Juborg har en tuff uppgift framför sig.



Enligt Jansson Lorek behöver klubbchefen sätta sin prägel och vision för framtiden och hela organisationen följa med. Vidare tycker Jansson Lorek att VIK behöver värva fler spelare för att förbättra laget. Samtidigt är backen självkritisk och menar att även laget behöver förbättra sitt spel på isen.



– Hur vill vi uppfattas? Vad är VIK:s identitet? Nu tycker jag vi felat i att vi kanske inte vet själva vad vår identitet är. Det behöver vi hitta. Det är ett led hela vägen ner. Det är min bild av det. Vi har ett jättearbete att göra i att sätta mycket fler detaljer i det stora hela, men också detaljer i hur vi arbetar i vardagen, säger han till tidningen.



Jansson Lorek förtydligar att VIK inte är inne i en tuffare period på grund av att det saknas nyförvärv. Han menar att laget ändå har bra prestationer i vissa matcher, men att hela klubben behöver bli bättre och jobba mer sammanhängande.