Poängligafyran en av fyra spelare som lämnar HA-klubben

Östersund missade slutspel på nytt. Nu meddelar klubben att de går skilda vägar med fyra spelare.

Oliver Kandegård lämnar Östersund. Foto: Bildbyrån.

Poängmässigt lyfte sig Östersund med 20 (!) poäng jämfört med förra säsongen. Men det räckte bara till en placering bättre än ifjol. Då slutade man tolva – nu blev det en elfteplats i HockeyAllsvenskan.

Efter att återigen ha missat slutspel meddelar HA-klubben nu att fyra spelare lämnar: Målvakten Daniel Rosengren, backen Carl Wäng samt forwards Oliver Kandergård och Erik Thorwalls. Det skriver ÖIK på sin hemsida.

Rosengren var tydlig tvåa bakom Carl Lidö och stod bara 14 matcher. Wäng gjorde ett mål på åtta matcher och Thorwalls 2+4 på 22 matcher medan Kandergård slutade så bra som fyra i den interna poängligan, med sina 27 besök i poängkolumnen (7+20).

”Vi tackar Daniel, Oliver, Erik och Calle för deras tid och insatser hos oss samt önskar dem stort lycka till framöver”, skriver Östersund.

Source: Östersunds IK @ Elite Prospects