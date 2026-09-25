Pikade SSK - sedan vann AIK rivalmötet

Viktor Tuurala fick sista ordet mot Andreas Johansson. Foto: Bildbyrån.

I våras ställdes ställdes Viktor Tuurala mot Andreas Johansson, två tränare med vitt skilda spelstilar, i en het kvartsfinal med Kalmar HC respektive Södertälje SK i det allsvenska slutspelet där den sistnämnde drog det längsta strået.

Idag ställdes de återigen mot varandra när AIK Hockey gästade Södertälje i den fjärde omgången av Hockeyallsvenskan. Viktor Tuurala ville inte kalla matchen för ett derby och passade på att skicka en pik till hemmalaget i TV4 inför matchen.

-- En rivalitet mer än ett derby skulle jag väl kalla det. Jag menar, många av gubbarna där borta bor väl i Nykvarn, det är väl halvvägs till Småland nästan. Rivalitet i den här regionen, absolut.

Nyförvärvet med första målet

När matchen väl drog igång inleddes den relativt jämt spelmässigt innan gästerna sagt men säkert tog över matchen. När matchuret precis passerat 10 minuter kunde AIK ta ledningen med 1-0 efter att Oskar Magnusson snappade upp en sargretur och pillat in pucken bakom Love Härenstam. Bara minuten senare skulle AIK utöka till 2-0 när nyförvärvet Ryder Rolston gjorde sitt första allsvenska mål.

-- Vi börjar de första bytena, men sen blir vi ihåliga. Vi visste att de lägger lyrer ut i mittzonen och går, och det spelar dem bort oss lite på. Men framför allt förlorar vi för mycket man man-situationer och där är matchen just nu, sa Andreas Johansson efter den första perioden till TV4.

Carter Souch med två nya mål

SSK fick en smakstart på den andra perioden när Carter Souch kunde reducera till 1-2 efter drygt fyra minuter. Någon injektion blev det dock inte för hemmalaget. Istället kunde Gnaget öka på till 3-1 genom Viktor Lennartsson efter ett fint förarbete av Oskar Magnusson. Bara tre minuter senare ökade Oliver Johansson på till 4-1 på egen retur, efter att Love Härenstam snöpligt tappat pucken och bredvid sig.

Södertälje fick dock chansen att ta sig tillbaka in i matchen igen när AIK:s Samuel Jonsson drog på sig en utvisning för interference kort efter 4-1. Då slog Carter Souch till igen med sitt andra för matchen, och fjärde för säsongen fram till 2-4. Och den kanadensiske forwarden verkar trivas i sin nya klubb.

-- Jag älskar det här. Det känns som ett andra hem för mig, men vi har lite kvar att göra här, säger han till TV4 efter den andra perioden.

Scenförändring i tredje

Och nog gjorde SSK saker. I den tredje perioden fick matchen ett nytt ansikte när hemmalaget gick från 2-4 till 4-4 inom 1 minut och 23 sekunder efter mål av Filip Holst och Tarun Fizer. När känslan var att hemmalaget var på väg att vända på steken fick gästerna ett powerplay. Gnaget har varit svaga med noll mål i spelformen hittills, men när det behövdes som mest hittade de svartgula rätt. Tim Theocharidis sköt från blå och pucken styrdes via Christoffer Björk in bakom Love Härenstam.

AIK såg sedan ut att städa av de sista minuterna ganska bekvämt, men med 30 sekunder kvar åkte Martin Schreiber ut för en slashing och det blev stor dramatik i slutsekunderna. Gästerna kunde till slut reda ut sista halvminuten och ta tredje raka segern.

Efteråt var hemmatränaren rejält missnöjd med de första två perioderna.

- Jag tycker vi spelar som ett pojklag i 40 minuter. Vi vet att de spelare raggarhockey, och vi går på det varje gång. Vi gjorde allt tvärt om mot vad vi pratat om i 40 minuter, säger Andreas Johansson efter matchen.

Södertälje SK - AIK 4-5 (0-2, 2-2, 2-1)

Södertälje: Carter Souch x2, Filip Holst, Tarun Fizer

AIK: Oskar Magnusson, Ryder Rolston, Viktor Lennartsson, Oliver Johansson, Christoffer Björk