Ryktas till SHL – prisas som bäst i ligan

Peter DiLiberatore uppges vara klar för en SHL-flytt nästa säsong.

Nu prisas Kalmar-succén som ”årets back” i HockeyAllsvenskan.

Peter DiLiberatore har varit den bästa backen i HockeyAllsvenskan den här säsongen. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Kalmar HC har lyckats pricka rätt i sina backvärvningar flera år i rad. Varje säsong har de haft åtminstone en back som har varit uppe bland de bästa i ligan. För två år sedan var det Tim Theocharidis som gjorde dundersuccé och prisades som HockeyAllsvenskans bästa back. Förra säsongen var det Carl-Johan Lerby som klev in som backgeneral, även om han inte utsågs till ligans bästa back.

Inför årets säsong plockade Kalmar in Peter DiLiberatore från AHL och han har sedan tagit över fanan. Kanadensaren tog snabbt en stor roll i Kalmar och cementerade sig som en toppback i ligan. DiLiberatore har sedan bara fortsatt sin succé och när grundserien var slut landade han in på 36 poäng över 41 spelade matcher. Med det kom han trea i backarnas poängliga, bakom Eero Teräväinen och Simon Åkerström. DiLiberatore hade dock bäst poängsnitt av alla backar i HockeyAllsvenskan.

Nu prisas han också som bäst i ligan. Inför kvällens andra kvartsfinal mellan Kalmar och Södertälje får Peter DiLiberatore ta emot priset som ”årets back” i HockeyAllsvenskan. Han vinner före Eero Teräväinen i Karlskoga och Olli Vainio i Björklöven som var de övriga två finalisterna till priset. Samtidigt fick även Viktor Tuurala ta emot pris som ”årets tränare” medan Daniel Stolt utses till ”årets sportchef”. Trippla priser för Kalmar med andra ord.

ÅRETS BACK 2026: PETER DILIBERATORE 🤩 pic.twitter.com/EhpDKqBf5e — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) March 17, 2026

Peter DiLiberatore uppges vara klar för Malmö

Till nästa säsong ser däremot Peter DiLiberatore ut att vara förlorad för Kalmar, oavsett om de går upp till SHL eller inte. Expressen har nämligen uppgett att backstjärnan är överens med Malmö Redhawks till nästa säsong.

Malmö ser alltså ut att ha värvat den bästa backen i HockeyAllsvenskan.

