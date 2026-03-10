Uppgifter: Kalmars succéspelare klar för SHL-klubb

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kalmar fortsätter att tappa viktiga spelare till nästa säsong.

Lagets poängstarkaste back sägs vara klar för Malmö Redhawks, enligt uppgifter till Expressen.

Peter DiLiberatore till SHL? Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Kanadensaren Peter DiLiberatore valde att lämna AHL-spel för Kalmar inför säsongen. Det blev ett mycket lyckat val av den nu skadade 25-årige backen. För det Kalmar som har utmanat Björklöven med den äran i tabelltoppen över hela säsongen, har han gjort 36 poäng varav 28 assist.

Men det blir bara en säsong i Hockeyallsvenskan och Kalmar. Efter att han har avslutat säsongen, där KHC kan gå för en mycket skrällartad uppflyttning till SHL, är han klar för Malmö Redhawks.

Ska ha följt honom en längre tid

Enligt Expressens uppgifter är det Oscar Alsenfelt som har lockat till sig spelaren signatur. De uppger att Malmö har följt backen under en längre tid.

Tidigare under dagen kom uppgifter på sociala medier om att DiLiberatore ska ha börjat följa Redhawks på Instagram.

Även George Diaco och Eddie Levin sägs vara klar för andra klubbar, så Kalmar har en ombyggnation på spetssidan att göra till nästa säsong.

För Malmös del kommer Robin Salo enligt mediauppgifter lämna klubben. Huruvida kanadensaren är att betrakta som en ren ersättare återstår att se.

