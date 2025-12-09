Björklöven är på jakt efter en forward och har kopplats ihop med förre Brynässtjärnan Miks Indrasis.

Nu svarar Per Kenttä på uppgifterna.

– Just nu är han inte aktuell, säger sportchef Kenttä till Västerbottens-Kuriren.

Per Kenttä menar att Miks Indrasis inte är aktuell för spel i Björklöven. Foto: Bildbyrån (Montage)

Björklöven leder HockeyAllsvenskan överlägset med 65 poäng efter 25 matcher. De är därmed 14 poäng före Kalmar och Karlskoga som jagar där bakom. Trots att laget på sistone har drabbats av en del tuffa skadesmällar har vinsttåget bara fortsatt tuffa på.

Just nu saknar ”Löven” toppspelarna Albin Lundin och Fredrik Forsberg samtidigt som Lenni Killinen också är skadad. Därför har serieledarna varit kort på forwardssidan. Klubben har lånat in Daniel Brodin från Djurgården för att täcka upp men i söndagens match mot Södertälje fick ändå backen Mathew Maione spela forward. Till morgondagens möte med AIK ser nu backen Oliwer Sjöström ut att gå som forward.

Björklöven har fått behålla Brodin även under den här veckan och öppnar även för att lyfta upp ytterligare en junior, alternativt fortsätta att spela en back som forward. Men i det långa loppet siktar serieledarna fortsatt på att värva en ny forward.

– I och med att det är Junior-VM är det en tuff marknad. Det är många spelare som SHL-lagen måste täcka upp för. Vi kollar lite free agents eller europeiska spelare som sitter pyrt till i sina lag, säger sportchef Per Kenttä till Västerbottens-Kuriren.

Björklöven svarar om Miks Indrasis

En av spelarna som har kopplats ihop med Björklöven är den förre Brynäs-forwarden Miks Indrasis.

Indrasis flyttade till Brynäs 2023, när klubben spelade i HockeyAllsvenskan. Han gjorde sedan stor succé med 26 mål och 58 poäng på 52 matcher och Indrasis kom därmed tvåa i både skytteligan och poängligan. Han stod sedan även för tolv poäng på 13 slutspelsmatcher när Brynäs gick upp till SHL. Under säsongen i SHL var letten inte lika framgångsrik men gjorde ändå 29 poäng på 48 matcher i SHL under grundserien. Därefter blev det bara 1+3 på 17 matcher i slutspelet när Brynäs gick till SM-final.

Inför årets säsong fick Miks Indrasis lämna Brynäs. I stället flyttade han till tjeckiska BK Mladá Boleslav. Men efter att bara ha noterats för 0+1 på 14 matcher bröts kontraktet för två veckor sedan. Därefter är Indrasis numera klubblös.

Men någon flytt till Björklöven finns inte på tapeten i nuläget.

– Vi vet om hans situation och att han finns på marknaden, säger Per Kenttä till VK och fortsätter:

– Just nu är han inte aktuell.

