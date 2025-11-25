Miks Indrašis var en poängmaskin för Brynäs under säsongen de spenderade i Hockeyallsvenskan – även säsongen efteråt i SHL producerade han. Nu lämnar den 35-årige forwarden sin tjeckiska klubb BK Mladá Boleslav i förtid.

– Miks anslöt med ett genuint intresse av att lyckas i våran omgivning, i slutändan blev det inte så, säger sportchef Tomáš Vlasák till klubbens hemsida.

Miks Indrašis i Brynäs säsongen 24/25. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån.

Den storväxte forwarden Miks Indrašis var en av Brynäs bästa nyförvärv under säsongen i Hockeyallsvenskan 23/24, han var även en högst producerande spelare under den efterföljande säsongen i SHL. 35-åringen fick dock inte fortsätta i Brynäs under den här säsongen och sökte sig istället till den tjeckiska klubben BK Mladá Boleslav. Nu står det dock klart att forwarden lämnar sin nya klubb i förtid.

– Ibland möts inte förväntningarna från båda hållen. Miks anslöt med ett genuint intresse av att lyckas i våran omgivning, i slutändan blev det inte så. Sådana situationer är en del av sporten, säger klubbens sportchef Tomáš Vlasák.

Indrašis noterades för 58 poäng (26+32) på 52 matcher under säsongen i Hockeyallsvenskan, och producerade även 29 poäng (6+23) under säsongen i SHL. 35-åringen har mängder av erfarenhet, främst från den ryska ligan KHL där han har noterats för 297 poäng (133+164) på 510 matcher.

Under sina 14 matcher för BK Mladá Boleslav noterades 35-åringen för en poäng (0+1).

Source: Miks Indrasis @ Elite Prospects