Patrik Zackrisson: "Nu är jag hemma"

Patrik Zackrisson är tillbaka i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Sedan Leksands IF blivit klart för spel i Hockeyallsvenskan har det tisslat och tasslats om att en viss Patrik Zackrisson skulle återvända till klubben. Detta efter att den tidigare kaptenen, 2025, lämnat för spel just i andraligan.

Nu, efter att uppgifter sipprat ut och slagit fast det hela, bekräftar "Zacke" själv flytten.

– Jag ska göra min 21 säsong på elitnivå. Nu kommer jag hem för det mest inspirerande uppdraget i karriären. Målet är tydligt. Nu gör vi det här tillsammans. För skölden, för bygden. Jag är stolt över att få dra på mig på mig den vitblåa tröjan igen. Nu är jag hemma, säger han på Leksands sajt under fredagen.

"Kan fortsatt leverera på en riktigt hög nivå"

Kontraktet är skrivet över en säsong och följer ett framgångsrikt år där Zackrisson, som kapten för Södertälje, föll i en allsvensk semifinal.

– Det känns väldigt bra att få hem Patrik till Leksand. Han tillför en enorm erfarenhet och rutin och kommer att vara en viktig ledare i vår grupp. Patrik är en skicklig tvåvägscenter som kommer att vara viktig för oss i alla spelformer. Under avslutningen av förra säsongen i Södertälje visar Patrik att han fortsatt kan leverera på en riktigt hög nivå. Det känns väldigt roligt att Patrik vill komma tillbaka och återigen vara en del av Leksands IF, säger sportchef Jesper Ollas.

Patrik Zackrisson landade på elva mål och 25 assist över hela säsonger med SSK, inklusive slutspel.