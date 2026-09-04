"Med facit i hand skulle Leksand aldrig sagt hej då till Patrik Zackrisson"

Kan Leksands IF studsa tillbaka direkt? Vad betyder all ekonomiskturbulens i klubben för spelartruppen? Är Johan Hedberg, Niklas Persson och Mattias Ritola rätt trojka att leda Leksand i Hockeyallsvenskan? ”Gubbarna” Patrik Zackrisson och Martin Karlsson tillbaka i Leksand, klokt eller bara tröttsamt?
Hockeysverige lät Siljan News Rasmus Näsman och vår egna trio bestående av Uffe Bodin, Martin Jansson och Ronnie Rönnkvist fundera över dessa frågeställningar.
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