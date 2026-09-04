"Med facit i hand skulle Leksand aldrig sagt hej då till Patrik Zackrisson"
Hockeyallsvenskan

"Med facit i hand skulle Leksand aldrig sagt hej då till Patrik Zackrisson"

Publicerad 04 september 2026 15:32
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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Leksand tar ny sats efter degraderingen till HockeyAllsvenskan. I veckans panel synar experterna lagets chanser att gå tillbaka upp till SHL.

  • Hur påverkas laget av ekonomin?: "Ingen ursäkt"
  • "Leksand kommer vara som bäst om de får jobba i lugn och ro"
  • Ikonerna är tillbaka: "Kommer vara jätteviktiga"
  • Så långt går Leksand: "Det kommer vara skillnaden"

Kan Leksands IF studsa tillbaka direkt? Vad betyder all ekonomiskturbulens i klubben för spelartruppen? Är Johan Hedberg, Niklas Persson och Mattias Ritola rätt trojka att leda Leksand i Hockeyallsvenskan? ”Gubbarna” Patrik Zackrisson och Martin Karlsson tillbaka i Leksand, klokt eller bara tröttsamt?

Hockeysverige lät Siljan News Rasmus Näsman och vår egna trio bestående av Uffe Bodin, Martin Jansson och Ronnie Rönnkvist fundera över dessa frågeställningar.

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Den här artikeln handlar om:

Leksands IFRedaktionens ValPatrik ZackrissonRocky LangvardtJonas Lagerberg HoenMarcus Gidlöf