Styrkebeskedet – körde över Mora på bortaplan

Seger för Östersunds IK med 4–1 mot Mora

Lukas Sagranden avgjorde för Östersunds IK

Andra raka förlusten för Mora

Bortalaget Östersunds IK tog hem segern mot Mora i hockeyallsvenskan. 1–4 (0–2, 1–2, 0–0) slutade matchen på onsdagen.

Det var första segern för Östersunds IK. I premiären förlorade laget med 1–3 mot Modo Hockey .

Mora–Östersunds IK – mål för mål

Östersunds IK tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara två minuter. Östersunds IK gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Adrian Carnebo och Dennis Värmhed. Det rycket avgjorde matchen.

Jesper Norbäck reducerade förvisso, men närmare än 1–4 kom inte Mora. Tredje perioden blev mållös och Östersunds IK tog därmed en stabil seger. I tredje perioden höll Östersunds IK i sin 4–1-ledning och vann.

Samuel Solem gjorde ett mål för Östersunds IK och två assist.

Mora möter Bik Karlskoga i nästa match borta fredag 26 september 19.00. Östersunds IK möter samma dag Troja-Ljungby hemma.

Mora–Östersunds IK 1–4 (0–2, 1–2, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Smidjegrav Arena

Första perioden: 0–1 (8.27) Samuel Solem (Carl Holmner-Härgestam, Anton Klint), 0–2 (10.28) Lukas Sagranden (Samuel Solem, Daniel Öhrn).

Andra perioden: 0–3 (23.38) Adrian Carnebo (Carl Holmner-Härgestam, Samuel Solem), 0–4 (29.56) Dennis Värmhed (Oliver Kandergård, Maksim Semjonov), 1–4 (31.02) Jesper Norbäck (Marcus Karlström, Oskar Lindgren).

Nästa match:

Mora: BIK Karlskoga, borta, 26 september

Östersunds IK: IF Troja-Ljungby, hemma, 26 september