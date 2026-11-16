Erika Holst berättar om resan till VM-bronset.

Foto: Bildbyrån/Montage

BRONS!!!

Det räcker väl egentligen som intro på en intervju med Erika Holst?

– När sista straffen var… Jag är så otroligt glad att få stå på bänken med det här ledarteamet och spelarna framför mig, säger Erika Holst till hockeysverige.se och fortsätter:

– Stå där och se spelarna explodera på isen och firar. Se ledarna ramla i en hög på bänken. Det var en sådan enorm glädje. Framför allt se spelarna glädje. Jag älskar det.

Så vann Damkronorona VM-brons: "Sade det redan i somras..."

Inför tredje perioden såg det mörkt ut för Sverige, underläge med 1-0. Dessutom till och från hade finskorna tryck mot Ebba Svensson Träff i målet.

– Jag tycker att vi blev starkare och starkare ju längre matchen gick. Redan innan matchen och i den pausen sa vi att vi skulle ut och ta det vi ville ha. Vi pratade också i pausen att ta alla attacker vi kunde. Att det inte fanns några genvägar.

– Det handlade i tredje perioden om att göra hemjobbet brutalt bra. Sedan behövde vi ta alla attacker som fanns. Ta puckarna till mål. Hitta lösa puckar och sätta en kasse för att ta tillbaka matchen.

Erika Holst med sin ledarstab.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Vad är det unika med den här gruppen som nu vunnit första svenska medaljen på 19 år?

– Först och främst det här ledarteamet, att det är otroligt kompetenta människor i alla roller. Sköna människor som jag trivs väldigt bra med att ha runt mig.

– Jag tror att det är en nyckelgrej som spiller över på spelarna. Spelarna känner att vi har en plan och gör jobbet, men också har väldigt kul och trivs tillsammans.

– Även om det inte är exakt samma lag har spelarna en lång historik tillsammans där dom har fajtats, men inte lyckats ta medaljerna. Att dom nu lyckas ta sig hit och vi har kunnat göra det tillsammans…

– Vi pratade om det redan i somras då vi var i Enköping. Att det var så många dagar fram till VM börjar och vi ska dit för att hämta hem en medalj. Det har inte varit något annat snack om den saken på vägen.

Erika Holst hyllar stjärnan: "Hon är en världsback"

Vart hittade Mira Jungåker sin energi?

– Jag gillar egentligen inte ordet vinnarskalle, men när hon bestämt sig för att vinna den här medaljen och med den här gruppen då fanns det en oändlig energi att tömma ur den kroppen idag även om vi spelade sent igår.

– Så som hon gör det. Mira fick mycket stryk igår, men klev in idag och drev det här laget. För mig är hon en världsback och en stor, stor del i den här gruppen.

Hennes uppoffrande spel, vad skickar det för signaler till övriga gruppen?

– Jag gillar den här ödmjuka kaxigheten. Hon vet att hon är bra, spelar i ett av bästa collegelagen i USA och dominerar där. Sedan kommer hon hit och oavsett vilka vi möter tar hon för sig och sätter en standard att vi inte behöver vara så försiktiga för att vi är svenskar, bara är lagspelare och det traditionella. Att man kan kliva fram och tycka att man är bra.

Mira Jungåker har gjort en enorm turnering i Danmark.

Foto: Bildbyrån/Montage

Nästa steg för Damkronorna: "Övertygad om att vi är där en dag"

Hela elva spelare i det här laget har varit med om att vinna U18-silver, vad säger det om nivån på svensk damhockey just nu?

– Jag tror att det varit enormt viktigt att dom spelarna har vunnit dom medaljerna och har en tro på att det går att vinna medaljer.

– Även om vi pratar om att det var 19 år sedan Tre Kronor Dam, eller Damkronorna, vann en medalj är det trots allt så att dom här spelarna har vunnit medalj mycket senare än så.

– Framgång föder framgång och kan vi vinna medaljer och fortsätta göra så kommer det leda till att vi blir bättre, men även till att svensk damhockey blir bättre.

Vad blir nu nästa utmaning för Damkronorna, är det att vinna över USA eller Kanada i stora mästerskap?

– Absolut, men först och främst är det att tävla om medaljerna i varje turnering. Med den miljö vi har, spelarna vistas i och utvecklingssidan vi har inom svensk hockey tycker jag att vi ska vara med och tävla om medaljer i varje turnering.

– Sedan är det inte lätt att vinna medaljer och det är inte så att vi bara kan åka till ett VM och hämta hem en medalj. Det kommer vara krig varje gång och att alla bitar faller på plats.

– Så klart att vi också vill närma oss USA och Kanada. Jag är helt övertygad om att vi är där en dag.

Erika Holst har vunnit ännu en medalj för Damkronorna.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Erika Holst: "Nu får någon annan bestämma"

Vad ska Erika Holst göra ikväll?

– (Skratt) Jag vet faktiskt inte. Just nu är jag kvar i ishallen och ganska ovetande om vad som händer ikväll eller imorgon. Jag vet inte ens när jag ska åka hem.

– Jag känner att jag bara åker med. Nu har jag gjort klart mina beslut så nu får någon annan bestämma, avslutar Erika Holst med ett skratt.