Skellefteålånet har varvat upp – stod för nytt mål

Seger för Oskarshamn med 4–2 mot SSK

Melker Eriksson gjorde två mål för Oskarshamn

Ville Jonsson matchvinnare för Oskarshamn

Det blev Oskarshamn som gick segrande ur mötet med SSK i hockeyallsvenskan på hemmaplan, med 4–2 (1–0, 2–1, 1–1).

Oskarshamn startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.40 slog Viggo Nordlund till framspelad av Herman Träff och Ludvig Markman. Efter 8.30 i andra perioden gjorde Oskarshamn 2–0 genom Melker Eriksson.

SSK reducerade dock till 2–1 genom Karl Sterner efter 14.20 av perioden.

Oskarshamn gjorde 3–1 genom Ville Jonsson efter 17.14. SSK gjorde 3–2 genom Wilhelm Hallquisth efter 11.14 av matchen.

Oskarshamn kunde dock avgöra till 4–2 med 28 sekunder kvar av matchen genom Melker Eriksson.

Nästa motstånd för Oskarshamn är Mora. SSK tar sig an Östersunds IK borta. Båda matcherna spelas onsdag 8 oktober 19.00.

Oskarshamn–SSK 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (2.40) Viggo Nordlund (Herman Träff, Ludvig Markman).

Andra perioden: 2–0 (28.30) Melker Eriksson (Lukas Vesterlund, Herman Hansson), 2–1 (34.20) Karl Sterner (Jonas Ahnelöv, Adam Hesselvall), 3–1 (37.14) Ville Jonsson (Filip Sveningsson).

Tredje perioden: 3–2 (51.14) Wilhelm Hallquisth (Karl Sterner, Hampus Harlestam), 4–2 (59.32) Melker Eriksson (Joni Ikonen, Hugo Jonasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-2-1

SSK: 2-1-2

Nästa match:

Oskarshamn: Mora IK, hemma, 8 oktober

SSK: Östersunds IK, borta, 8 oktober