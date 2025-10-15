Nybro tappar sin förstemålvakt. Oskar Blomgren kallas hem av Malmö och kommer spela med SHL-laget under veckan.

– Malmö äger likt andra lag rätten att återkalla spelaren de lånat ut, säger sportchef Mikael Aaro.

Oskar Blomgren återvänder till Malmö inför torsdagens SHL-omgång.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Oskar Blomgren har varit Nybros förstaval mellan stolparna den här säsongen. Efter succén i Almtuna förra säsongen har målvakten nu lånats av Malmö ännu en säsong för att utvecklas än mer. Men med skador i A-laget väljer Malmö nu att kalla hem honom.

– Vi måste vara transparenta. När man lånar en spelare på det här sättet, äger den utlånade klubben alltid rätten att återkalla spelaren. Det är så lån fungerar inom hockeyn. Vi visste att den här risken fanns, men den var nödvändig utifrån både det ekonomiska men också det sportsliga, säger Mikael Aaro i ett pressmeddelande.

Beslutet kommer efter att det går sjukdom i Malmös trupp. Där Marek Langhamer och Daniel Marmenlind nu alltså får sällskap av 04:an Oskar Blomgren.

– Vi har några höstsjukdomar som går i laget och målvaktssidan är den lagdelen som är mest känslig. Då tar vi hellre det säkra före det osäkra och kallar hem Oskar, när vi har den möjligheten, säger Malmös sportchef Oscar Alsenfelt.

Oskar Blomgren kallas hem: ”Kommer ha en tight dialog”

Nybro tar i sin tur in Leo Matthiesen från Huddinge på ett korttidslån. Det återstår sedan att se hur länge Blomgren blir kvar i Malmö den här gången. Klart är att Nybro hoppas på att få tillbaka honom så snart som möjligt.

– Jag kommer ha en tight dialog med Oscar Alsenfelt, sportchef i Malmö under helgen så vi har full kontroll vad som sker kommande vecka, säger Mikael Aaro.

Malmö har sedan tidigare även kallat hem backen Felix Carell från Kalmar. Även HV71 har hämtat hem ett lån till veckan när de i tisdags valde att kalla tillbaka Hugo Pettersson från AIK.

