Skarpskytten blir kvar: ”Otroligt stor revanschlust”

Oscar Nord har varit i AIK i sju år och var klubbens målkung förra säsongen.

Nu står det klart att trotjänaren förlängt kontraktet ytterligare.

— Det känns otroligt bra att fortsätta bära AIK-tröjan, säger Nord till klubbens hemsida.

Oscar Nord förlänger kontraktet och ska göra sin åttonde raka säsong med AIK. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Oscar Nord och AIK kom väldigt nära ett avancemang till SHL under den gångna säsongen. Att ta sig till den hockeyallsvenska finaln var det närmsta klubben hade kommit högstaligan på flera år. Nord, som har varit med AIK i sju raka säsonger, ska nu fortsätta vara en del av klubbens resa.



Nord har förlängt sitt kontrakt med två år. Trotjänaren som kommer från en framgångsrik säsong blir nu kvar fram till 2027. Under den gångna säsongen gjorde 28-åriga centern 32 poäng på 52 grundseriematcher vilket var hans personliga rekord på elitnivån. Dessutom var Nord AIK:s målkung under grundserien med sina 17 mål.



— Det känns otroligt bra att fortsätta bära AIK-tröjan i två år till och spela framför alla supportrar. Vi skapade många fina minnen tillsammans förra säsongen trots att avslutningen inte blev som vi alla hoppades på. Jag känner en otroligt stor revanschlust som alla andra. Nu ser jag fram emot att göra allt jag kan för att få en ännu bättre säsong tillsammans med laget och alla supportrar, säger Nord till klubbens hemsida.

Sportchefen: ”Ser fram emot två nya år”

Nord ska till hösten göra sin åttonde raka säsong med AIK. Centern har även varit klubbens assisterande lagkapten under två säsonger. Nord verkar ha ett tydligt mål, att ta klivet upp till SHL, och där verkar det bara vara AIK som gäller. Även sportchefen Niklas Johansson gläds åt förlängningen med Nord.



— Nord är en kille som både kan klubben och som även vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss, han kommer från en bra säsong i AIK-tröjan och vi ser fram emot de två nya åren med honom, säger Johansson.



Efter finalförlusten mot Djurgården hoppas AIK nu kunna bygga vidare på framgångarna och ta sig hela vägen till SHL.