Blytunga poäng för Västerås – i bottenmötet

Västerås-seger med 2–1 mot Troja-Ljungby

Kim Rosdahl matchvinnare för Västerås

Andra raka segern för Västerås

Inför sista perioden var Troja-Ljungby i ledningen med 1–0 i SP Arena. Men Västerås vände – och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i hockeyallsvenskan.

Östersunds IK nästa för Västerås

Den första perioden slutade mållös.

19.54 in i andra perioden gjorde Troja-Ljungby 1–0 genom Jonathan Wikström på pass av Hampus Olsson och Adam Arvedson.

Oscar Birgersson kvitterade för Västerås efter 1.35 in i tredje perioden efter pass från Jimmie Jansson. 10.33 in i tredje perioden satte Kim Rosdahl pucken på pass av Carl Jakobsson och Veikko Loimaranta och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Nästa motstånd för Troja-Ljungby är Oskarshamn. Lagen möts måndag 9 februari 19.00 i Be-Ge Hockey Center. Västerås tar sig an Östersunds IK borta måndag 16 februari 19.00.

Troja-Ljungby–Västerås 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Andra perioden: 1–0 (39.54) Jonathan Wikström (Hampus Olsson, Adam Arvedson).

Tredje perioden: 1–1 (41.35) Oscar Birgersson (Jimmie Jansson), 1–2 (50.33) Kim Rosdahl (Carl Jakobsson, Veikko Loimaranta).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 0-0-5

Västerås: 2-0-3

Nästa match:

Troja-Ljungby: IK Oskarshamn, borta, 9 februari 19.00

Västerås: Östersunds IK, borta, 16 februari 19.00