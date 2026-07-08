Örjan Lindmark är klar för MoDo till nästa säsong.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

MoDo Hockey har hittat sin assisterande tränare till Mikael Karlberg. Bredvid Morten Madsen kommer nästa säsong Örjan Lindmark att stå. De har arbetat tillsammans tidigare och har båda två en tydlig koppling till Leksands IF.

Dels spelade de tillsammans i klubben under 90-talet och dels har de jobbat som tränare tillsammans i klubben.

Nu återförenas duon - i konkurrenten MoDo. Under onsdagen meddelade klubben att man har valt att skriva kontrakt med 59-åringen inför kommande säsong.

– Vi känner att vi vill addera en till person för att kunna ge laget de allra bästa förutsättningarna och det känns bra att vi får in Örjan som är en kunnig tränare med bra erfarenheter, säger sportchef Henrik Gradin.

Örjan Lindmark kommer att ha huvudansvaret för backarna kommande säsong. Senast kommer han från en roll som assisterande tränare i Lillehammer i Norge. Där blev det en säsong för tränaren. Sedan tidigare har han även varit assisterande tränare för Västerås och Mora i Hockeyallsvenskan.