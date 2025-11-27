Södertälje har fått en tuff inledning på säsongen och ligger just nu på kvalpalts – långt ifrån vad klubbens ambitioner var inför säsongen. Nu kommer ytterligare ett bakslag då ordförande Peter Onstrand väljer att lämna klubben.

Peter Onstrand lämnar efter elva år i SSK. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Det har inte gått som planerat för Södertälje den här säsongen. Klubben spände bågen för en satsning mot SHL, men ligger på kvalplats med nästan halva säsongen spelad. Nu väljer ordförande Peter Onstrand att lämna sin roll inom föreningen.

– Jag har inte känt av något tryck utifrån på att jag skulle avgå. Jag lämnar helt enkelt över stafettpinnen till någon med nya krafter att driva det vidare, säger han till klubbens hemsida.

Onstrand har varit delaktig i styrelsen i nästan tolv år och har suttit som ordförande sedan 2022. Medans klubben letar efter en ersättare tar vice ordförande Lars-Åke Månsson över rollen som ordinarie ordförande. När klubben håller sitt nästa årsmöte ska en ny ordförande utses.

– Det finns ingen dramatik i detta. Valberedningen har vetat sedan i mars, tanken var att egentligen sluta redan vid förra årsmötet. I och med att jag slutar nu finns det bra med tid till nästa årsmöte att hitta nya ordförandekandidater, säger Onstrand.