Nyförvärvet sköt BIK ur krisen: "Riktigt fint"

Med sex raka förluster och krisstämpel på sig tog Karlskoga en efterlängtad trepoängare hemma i Nobelhallen under onsdagskvällen. Östersunds IK besegrades med 3–0 efter att Jesper Emanuelsson blivit tvåmålsskytt och Olof Lindbom spikat igen med 31 räddningar.

1–0-målet i matchen var dock kanske det viktigaste, och det kom från nye backen Onni Käyhkö.

– Ett riktigt fint skott som han får på där finländaren, som alltså inte är någon van målskytt alls från tiden i Finland, säger TV4:s kommentator Andreas Hanson i sändningen av matchen.

Det där första målet, inför 2 040 åskådare kom efter 12.19, assisterat av Tobias Sjökvist och Jonatan Harju.

Mellanperioden blev sedan mållös, men i den tredje var det dags för Jesper Emanuelsson-show. Redan efter 1.28 utökade forwarden till 2–0 i spel fem mot fem. Bara minuter senare var det dags igen när Östersund drog på sig en utvisning för tripping. I det efterföljande numrerade överläget höll sig Emanuelsson framme på nytt och skickade in 3–0, vilket också blev matchspikande.

Bortalaget lyckades aldrig spräcka målnollan på Olof Lindbom, som stoppade samtliga skott och noterades för en hållen nolla. Simon Carlsson i Östersundsmålet räddade 34 skott i förlusten.

Karlskoga avslutar därmed sin förlustsvit och kliver upp på 14 inspelade poäng efter elva omgångar.

BIK Karlskoga – Östersunds IK: 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

Karlskoga: Onni Käyhkö, Jesper Emanuelsson (2).

Östersund: –

Skott: 37–31 (13–12, 10–11, 14–8).

Publik: 2 040.