Vänder hem till Sverige – klar för allsvenska topplaget

Olof Lindbom är klar för Karlskoga på ett korttidskontrakt. Målvakten vänder därmed hem till Sverige efter tre säsonger utomlands.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Karlskoga har skadebekymmer på målvaktssidan och väljer nu att förstärka positionen med ett nyförvärv. De två norska målvakterna Trym Gran och Lars Volden får nu sällskap av Olof Lindbom som är klar för en återkomst till svensk hockey. Målvakten kommer från en säsong i Finland och gjorde innan det två säsonger i Nordamerika.

Nu väntar en ny sejour i Sverige och Hockeyallsvenskan. Det är serietrean Karlskoga som har skrivit kontrakt med 25-åringen. Det efter att Gran blivit skadad och kommer inte vara tillgänglig för spel under den närmsta tiden.

– Med tanke på situationen med Gran känns det väldigt bra att ha kunnat hitta en lösning där vi får in en så pass rutinerad målvakt som Lindbom i laget, säger sportchef Torsten Yngveson i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har Olof Lindbom spelat allsvensk hockey för Mora och Kristianstad. Det blev då 67 matcher i ligan med 89 i räddningsprocent. Under åren i Nordamerika blev det sju matcher i AHL och 57 i ECHL. Förra säsongen spelade han för Pelicans i Finland.

– Det ska bli riktigt kul att få dra igång. Jag är väldigt taggad och har längtat efter att få spela. Det känns riktigt bra att få tävla med BIK Karlskoga framöver, och jag ser fram emot att spela i Nobelhallen, säger Lindbom.

Kontraktet sträcker sig över sju veckor.

