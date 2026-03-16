Målvaktsduon är tillbaka för Karlskoga

Målvaktssidan i Karlskoga har varit en lång följetong under säsongen. Nu, lagom till slutspelet, är både Olof Lindbom och Lars Volden tillbaka.

Olof Lindbom och Lars Volden är tillbaka i truppen i Karlskoga. Foto: Bildbyrån (montage).

Skador har ställt till det rejält för BIK Karlskoga under 2025/26. Men när man idag, måndag, kliver in i slutspelet är både Olof Lindbom och Lars Volden uppskrivna. Den förstnämnde som startande målvakt, och den andra som backup.

För 33-årige Volden blir detta första matchen tillbaka efter en otäck skada 28 januari. Lindbom fick sedan dra ett tungt lass mot slutet av grundserien, innan även han försvann 27 februari. Det var efter detta som 20-årige division 2-målvakten hoppade in mot MoDo och hyllades stort.

Nybro står på andra sidan i kvartsfinalen. Detta är match ett, med hemmaplan för BIK, precis som i match två på onsdag.

Tanken inför 2025/26-säsongen var att Lars Volden och Trym Gran skulle bilda målvaktsduo i Karlskoga. Men Gran spelade endast en match innan sin skada, och Olof Lindbom kom in i oktober, först på ett korttidskontrakt.