Olof Lindbom har spelat starkt sedan han anslöt till BIK Karlskoga.

Nu skriver målvakten ett nytt kontrakt med klubben – som sträcker sig till 2027.

– Det känns väldigt bra att vi kunde hitta den här lösningen, säger sportchef Torsten Yngveson.

Olof Lindbom skriver ett nytt kontrakt med BIK Karlskoga. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

I början av oktober värvade BIK Karlskoga den klubblöse målvakten Olof Lindbom efter en skada på Trym Gran. Därefter har Lindbom kommit in och stått för en succéhöst i Värmland.

På tolv matcher har Lindbom räddat 91,5 procent av alla skott och han har även 1,88 insläppta mål per match. Det gör att han är med i toppen av målvaktsligan i HockeyAllsvenskan. När han värvades skrevs hans kontrakt bara till första december. Men nu belönas burväktaren med ett nytt avtal som gäller fram till 2027, alltså även över nästa säsong.

– Det känns jättebra. Jag trivs väldigt bra här och vill spela i ett av lagen som det snackas om när det gäller att gå upp. Jag tycker att vi har alla delar för det. Kan vi bara fortsätta bygga vårt spel kan vi helt klart bli väldigt bra i ett slutspel. Det är något jag gärna vill vara med om, säger Lindbom på klubbens hemsida.

Trots att Karlskoga redan har Lars Volden och Trym Gran på avtal över resten av säsongen väljer klubben alltså att förlänga med Lindbom. De har nu tre målvakter på kontrakt för årets säsong 2025/26.

– Olof har varit stabil sedan han kom in i laget i början av säsongen. Det känns väldigt bra att vi kunde hitta den här lösningen och förlänga kontraktet. Olof står för en rutin och potential som ska bli kul att följa i BIK Karlskoga, säger sportchef Torsten Yngveson.

Olof Lindbom har tidigare även spelat för Mora och Kristianstad i HockeyAllsvenskan. Han har också tillbringat två säsonger i Nordamerika där han bara fick spela sju AHL-matcher och mestadels fick spela i ECHL.

