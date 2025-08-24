MoDo Hockey säkrar upp ett löfte inför säsongen i HockeyAllsvenskan.

19-årige Oliwer Svensson Bergfors skriver på ett A-lagskontrakt med MoDo.

– Jag är tacksam för denna chans, säger backen på klubbens hemsida.

Oliwer Svensson Bergfors skriver ett seniorkontrakt med MoDo. Foto: Bildbyrån

Sedan tidigare har MoDo Hockey flyttat upp fyra juniorer till A-laget inför nästa säsong då Milton Gästrin, William Falkenhäll, Ebbe Lundberg och Hugo Hallin alla har skrivit seniorkontrakt med klubben.

För ett par dagar sedan kunde Hockeysverige.se avslöja att Oliwer Svensson Bergfors skulle bli den femte spelaren att gå från MoDos juniorer till spel i HockeyAllsvenskan under 2025/26.

Under söndagen bekräftas också nyheten av MoDo. Ö-viksklubben har tecknat ett tvåårskontrakt med 19-åringen.

– Vi tror mycket på Oliwer och är glada över att han vill fortsätta sin resa här i MoDo Hockey, säger sportchef Henrik Gradin.

Oliwer Svensson Bergfors får chansen i MoDo

Oliwer Svensson Bergfors har AIK Härnösand som moderklubb men tog klivet till MoDo 2022. Förra säsongen klev han upp i U20 Nationell och imponerade då från sin backplats. Swensson Bergfors stod för 29 poäng på 50 matcher för MoDos J20-lag och fick då också chansen att spela i en SHL-match. Han gjorde även fyra landskamper för det svenska U19-landslaget.

Till den kommande säsongen kommer 19-åringen nu att ta klivet upp till A-laget på permanent basis.

– Det känns otroligt roligt och jag är tacksam för denna chans. Det är i MoDo jag vill spela och det är här jag vill fortsätta min utveckling som elithockeyspelare, säger Svensson Bergfors.

MoDo Hockey har nu tre målvakter, åtta backar och 14 forwards på kontrakt inför säsongen i HockeyAllsvenskan, där de är tippade som favoriter att gå tillbaka upp till SHL.

Source: Oliver Svensson @ Elite Prospects