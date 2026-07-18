Avslöjar nästa steg: "Det kan jag säga"

Oliver Eklind blickar mot utlandet. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

"Jag kollade lite utomlands och intresset där, men Karlskoga kändes som en bra lösning."

Redan när Oliver Eklind lämnade SHL, inför förra säsongen, öppnade han dörren för spel utanför Sverige . Då var et dock redan klart att han skulle kliva ner i Hockeyallsvenskan, för att stärka BIK Karlskoga.

Nu, efter 42 poäng på 59 matcher, har 28-åringen gjort klart med en ny klubb.

– Jag tror att det kommer ut snart, om en vecka, säger forwarden till Nerikes Allehanda under lördagen.

Oliver Eklind ska testa på spel utomlands

För NA avslöjar Oliver Eklind också att det inte blir spel i Sverige.

– Nej, det ska jag inte. Det kan jag säga, säger han.

– Jag kände väl redan förra året att jag ville utomlands och testa på det men det fanns inget just då. I stället blev Karlskoga ett väldigt bra alternativ. Men nu tror jag att jag har hittat ett bra alternativ, tillägger han även.

Eklind bytte Örebro mot Rögle BK inför 2024/25, men lämnade sedan för Färjestad BK under säsongen. Något han tidigare öppnat upp om för hockeysverige.se.

– Det var någon gång jag kom tillbaka och gjorde en bra match, men sen fick jag inte spela även om jag tycker att jag hade gjort det bra innan. Sen kom jag tillbaka från skadan och fick inte spela igen. Det var lite tråkig otur… jag vet inte. Allt möjligt var det (som inte stämde).