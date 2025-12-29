Tung förlust för MoDo: ”Vi tar inte betalt”

MoDo åker på en smäll borta mot Nybro Vikings.

Nybro vinner med 3-2 sedan DIF-lånet Hugo Hävelid stått för en stark match i kassen.

– Vi blir lite invaggade i någon slags falsk trygghet, säger lagkapten David Rundblad till TV4.

MoDo förlorar mot Nybro – efter en fin match av Hugo Hävelid. Foto: Bildbyrån (Montage)

MoDo såg ut att ha studsat tillbaka från sin svacka med tre raka vinster och fem segrar på de sex senaste matcherna. Faktum är också att MoDo hade tagit poäng i alla sina åtta senaste matcher inför kvällens drabbning mot Nybro Vikings.

Men nere i Småland åkte topplaget på en ny smäll.

Nybro tog en tidig ledning i matchen när MoDo drog på sig en utvisning bara efter några minuter. Det tog endast sex sekunder innan Tim Lindfors, som i går spelade med HV71 i SHL, skickade in 1-0 till Vikings. Ledningen stod sig länge men med bara 40 sekunder kvar av andra perioden kom nästa mål – och det var Nybro som slog till igen. Förre MoDo-centern Theo Jacobsson utökade hemmalaget ledning och satte MoDo i brygga inför tredje perioden.

Hugo Hävelid stoppade MoDo

Trots att MoDo hade mycket av spelet hade de inte skapat speciellt mycket och skotten var 13-13 efter två spelade perioder.

– Vi spenderar ju mycket tid i anfallszonen men vi tar väl inte riktigt betalt när vi väl får riktigt heta lägen. Sedan hamnar vi lite på utsidan också och det behöver vi rätta till inför sista, säger Sebastian Ohlsson till TV4 i pausen.

I tredje perioden lyfte däremot MoDo upp sitt spel och fick även utdelning. Alex Swetlikoff såg till att reducera till 2-1 för att skapa dramatik i slutet av matchen. Men närmare än så kom aldrig bortalaget. MoDo jagade frenetiskt för att få in en kvittering men Nybro-målvakten Hugo Hävelid stod pall. Nybro kunde punktera matchen med ett 3-1-mål i tom kasse genom Jesper Mångs. Slutresultatet skrevs sedan till 3-2 sedan MoDo fått in en sen reducering precis i slutsekunderna. Hävelid räddade 23 av 25 skott i Nybros vinst.

– Det går bättre och bättre för mig tycker jag. Nu har jag fått spela ganska många matcher här och det tycker jag verkligen att man känner av. Jag känner mig mer lugn och det underlättar såklart när grabbarna framför mig också spelar lugnt, säger Hävelid till TV4 och fortsätter:

– Vi spelar bra hockey tycker jag. Alla offrar sig för varandra och har en jättebra inställning i egen zon. All kredd till grabbarna framför mig i dag.

Nybro – MoDo 3–2 (1-0,1-0,1-2)

Nybro: Tim Lindfors, Theo Jacobsson, Jesper Mångs.

MoDo: Alex Swetlikoff, Emil Larsson.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects