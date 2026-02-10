Nybro Vikings säkrar upp två pusselbitar inför kommande år.

Både backen Fredrik Granberg och centern Joel Kant skriver förlänger sina avtal.

Fredrik Granberg och Joel Kant skriver på nya kontrakt med Nybro Vikings. Foto: Bildbyrån

Nybro Vikings har cementerat sig som ett slutspelslag i HockeyAllsvenskan med bara några omgångar kvar av grundserien. Nu säkrar klubben också upp två spelare inför framtiden. Backen Fredrik Granberg och centern Joel Kant stannar i Nybro och tecknar nya avtal med smålänningarna.

Fredrik Granberg spelade i Hockeyettan under flera år. Förra säsongen lämnade han Piteå och lånades först av HIFK i finska toppligan innan han sedan anslöt till Kalmar i HockeyAllsvenskan där han avslutade säsongen. I fjol var Granberg, som är lillebror till SHL-backen Petter Granberg, främst en breddback i Kalmar och inför säsongen flyttade han till rivalen i Nybro.

I Nybro Vikings har han fått en större roll och växt ut till en nyckelspelare i försvarsspelet. Han har gjort elva poäng på 40 matcher och förlänger nu sitt avtal till 2027.

– Fredrik har tagit stora kliv under säsongen och vuxit ut till en viktig defensiv kugge. Det känns riktigt bra att han väljer att fortsätta sin resa hos oss, säger sportchef Mikael Aaro.

Joel Kant lämnade Västerås – har fått en nystart i Nybro

Joel Kant spelade i Luleå som junior men flyttade till Västerås 2024 där han hade det tufft att få speltid. I början av årets säsong bröt Kant däremot sitt avtal med VIK och flyttade i stället till Nybro. Efter flytten till Småland har 21-åringen fått en nystart och tagit en bra roll i Nybro. Där är han en viktig tvåvägscenter och har gjort 5+2 på 30 matcher, efter att endast ha gjort 1+7 på 69 matcher i Västerås. Hans nya kontrakt med Nybro gäller nu i två år framöver, till 2028.

– Joel har utvecklats mycket sedan han kom till oss och har förtjänat ett stort förtroende från tränarstaben. Jag är mycket glad över att vi har säkrat upp honom på ett längre avtal och är övertygad om att han kommer att fortsätta ta kliv i vår miljö, säger Mikael Aaro.

Nybro Vikings har nu redan kommit långt i lagbygget inför nästa säsong och har ungefär halva truppen säkrad på kontrakt för 2026/27.

