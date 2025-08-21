Klubbens nödrop: Behöver miljonbelopp

Nybro Vikings har ekonomisk kris.

Klubben behöver säkra upp tre miljoner kronor fram till slutet av säsongen.

– Kommunen, näringslivet och ni supportrar måste förstå allvaret i situationen, säger klubbdirektören Anders Westring till klubbens hemsida.

Hockeyallsvenska Nybro har ekonomisk kris.

Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

Nybro Vikings är i behov av att säkra upp intäkter på drygt tre miljoner kronor fram till slutet av säsongen för att kunna trygga föreningens överlevnad och behålla ett lag på elitnivå.

Det skriver den hockeyallsvenska klubben på sin hemsida.

– En handlingsplan är upprättad, och vi arbetar redan med full kraft i föreningen för att lösa situationen. Men vi måste vara tydliga: vi klarar det aldrig utan att alla hjälps åt. Kommunen, näringslivet och ni supportrar måste förstå allvaret i situationen och att det kommer att ta tid att få detta att fungera på lång sikt, säger klubbdirektören Anders Westring till sajten.

Bristande kostnadskontroll efter avancemanget

Den stora orsaken till att klubben hamnat i ekonomiskt trångmål är ett intäktsbortfall på 2,9 miljoner kronor under förra säsongen jämfört med säsongen dessförinnan. Där ingår sådant som arenahyra, biljetter och kioskförsäljning.

Vidare skriver klubben att avancemanget till Hockeyallsvenskan 2023 lett till en bristande kostnadskontroll, där utgifterna inte hanterats med tillräcklig noggrannhet.

– Denna transparens anser vi är avgörande – siffror ska visas, oavsett om de är goda eller dåliga. Vi vill ha en organisation som kommunicerar öppet med alla som är intresserade och har Nybro Vikings varmt om hjärtat. Nu har vi full koll på alla konton i bokföringen och det ekonomiska startläget, vilket skapar förutsättningar för att bygga långsiktigt med stabilitet och framtidstro, säger klubbens ordförande Magnus Krantz.