Bryter förlustsviten – vinner jumbomötet

Nybro Vikings bryter förlustsviten och lämnar jumboplatsen.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Det blev en målsnål och ytterst välspelad tillställning i Liljas Arena när Nybro Vikings besegrade Visby/Roma med 1–0 inför 1 640 åskådare. Stor hjälte för hemmalaget blev målvakten Pontus Eltonius , som motade samtliga 18 skott och spikade igen helt.

Den första perioden präglades av intensivt spel där Nybro dominerade skottstatistiken med 13–6, men gästernas målvakt Joona Voutilainen stod emot bra och höll matchen mållös in i den första pausvilan.

Avgörandet föll i mitten av den andra perioden. Efter att Visby/Romas Sebastian Soini åkt ut två minuter för tripping fick Nybro chansen i spel fem mot fyra. I det efterföljande överläget var det Theo Jacobsson som spräckte nollan när han satte sitt fjärde mål för säsongen i tiden 33.51, assisterad av Joachim Rohdin och Zachary Wytinck.

I den tredje perioden försökte Visby/Roma pressa på för en kvittering och tog även timeout samt plockade ut målvakten med knappa två minuter kvar att spela. Nybroförsvaret och Eltonius höll dock undan och säkrade samtliga tre poäng.

Matchfakta Nybro Vikings – Visby/Roma

Nybro Vikings IF – Visby/Roma HK 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

Första perioden:

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Andra perioden:

1–0 (33.51) Theo Jacobsson (Joachim Rohdin, Zachary Wytinck)

Tredje perioden:

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Skott: 27–18 (13–6, 9–6, 5–6)

Utvisningar: Nybro: 1x2 min. Visby/Roma: 3x2 min.

Räddningsprocent: Nybro (Pontus Eltonius): 100,00% (18/18). Visby/Roma (Joona Voutilainen): 96,30% (26/27).

Publik: 1 640 åskådare (Liljas Arena)