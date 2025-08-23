Efter nödropet: ”Personliga påhopp – förolämpningar”

Tidigare i veckan gick Nybro Vikings ut med att de befinner sig i en ekonomisk kris.

Nu tvingas den Hockeyallsvenska klubben tillrättavisa sina egna supportrar.

”En del av kommentarerna har blivit personliga och kränkande”, skriver man på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån och X (Nybro Vikings).

– En handlingsplan är upprättad, och vi arbetar redan med full kraft i föreningen för att lösa situationen. Men vi måste vara tydliga: vi klarar det aldrig utan att alla hjälps åt. Kommunen, näringslivet och ni supportrar måste förstå allvaret i situationen och att det kommer att ta tid att få detta att fungera på lång sikt.



Så lät det i Nybro Vikings kanaler när klubbdirektören Anders Westring, under torsdagen, kommunicerade att klubben behöver säkra upp tre miljoner kronor innan slutet av 2025/26-säsongen.



Nu, med den ekonomiska krisen som ett faktum, tvingas man tillrättavisa sina egna supportrar. Detta då det hela väckt starka reaktioner.



”En del av kommentarerna riktade mot tidigare klubbledning har blivit personliga och kränkande. Vi vill därför påminna om att det är viktigt att vi alla bidrar till ett respektfullt klimat. Kritik får och ska framföras, men alltid med en god ton. Personliga påhopp, förolämpningar och provocerande språk accepteras inte”, skriver man på sin sajt under lördagen.

Skjuter ner rykten om ”brottsliga gärningar”

Klubben fortsätter sedan med att skjuta ner rykten om att klubben tidigare varit inblandad i brottsliga gärningar.



”Vi har även uppmärksammat att det på olika plattformar har framförts kommentarer och rykten som rör påstådda brottsliga gärningar kopplade till föreningens tidigare arbete. Vi vill understryka att Nybro Vikings inte har några indikationer på att brott har begåtts. Om vi hade funnit bevis för sådana handlingar, hade vi omedelbart polisanmält dem”, förklarar man.



I samband med det tidigare meddelandet om ekonomin menade klubben att avancemanget till Hockeyallsvenskan 2023 lett till en bristande kostnadskontroll, där utgifterna inte hanterats med tillräcklig noggrannhet.



– Denna transparens anser vi är avgörande – siffror ska visas, oavsett om de är goda eller dåliga. Vi vill ha en organisation som kommunicerar öppet med alla som är intresserade och har Nybro Vikings varmt om hjärtat. Nu har vi full koll på alla konton i bokföringen och det ekonomiska startläget, vilket skapar förutsättningar för att bygga långsiktigt med stabilitet och framtidstro, sade klubbens ordförande Magnus Krantz.

