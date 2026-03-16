Karlskoga i förarsätet efter sena missen: ”Rätt länge”

Nybro jagade kvittering sent i första kvartsfinalen mot Karlskoga. Då blev man utvisade för att man varit för många spelare på isen.

– Det var ett byte där två spelare hoppar in, pekade TV4:s kommentator Stefan Klemetz ut under 4–2-matchen.

Hampus Plato avgjorde mötet med Nybro för sitt Karlskoga. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter stort drama i sista omgången av grundserien knep Nybro sjätteplatsen i Hockeyallsvenskan. Men när man idag klev in i sin kvartsfinal mot Karlskoga visades inga tecken på nöjdhet.

Elias Stenman var i fokus flera gånger om i första mötet, och det var även han som öppnade målskyttet, då i andra perioden. Karlskoga svarade, men Stenman spelade fram Gabriel Säll och Nybro återtog ledningen för en stund.

– Mycket fin skridskoåkning. Hela havet öppnar sig. Det är inte alls det försvarsspelet jag hade förväntat mig från Karlskogas sida, säger TV4:s expert Fredrik Söderström från måndagens studio.

Med 2–2 och en rejäl chans till skräll klev sedan Nybro in i den tredje perioden.

– Nej, det är en jämn match än så länge. Båda vill spela ett bra försvarsspel och inte släppa till så mycket. Det är lite avvaktande från båda än så länge, säger BIK:s Tim Barkemo i TV4.

Missen av Nybro: ”Det är rätt länge”

Väl där, i tredje perioden, klev dock Hampus Plato fram som hjälte för BIK. Men 3–2 fylldes även på till 4–2 efter att Nybro varit för många spelare på isen. Detta med 65 sekunder kvar att spela, och en avgörande jakt på kvittering.

– En, två tre, fyra, fem, sex. Det är rätt länge som de är för många. Det var ett byte där två spelare hoppar in, pekade TV4:s kommentator Stefan Klemetz ut.

Karlskoga har därmed 1–0 i matcher. Nästa möte spelas på onsdag, även det i Nobelhallen.

– Det är en tajt match. De spelar med mycket fart, och vi är kanske lite slarviga i vårt spel, både med puck, lite beslut som vi tar, och lite positioneringar på isen. Men generellt kliver vi ut i tredje och förbättrar det vi snackat om. Jävligt starkt boxplay, de ska ha all eloge, säger Plato i TV4 efter segern.

– Så länge vi som lag vinner hoppas jag att jag kan bidra där ute på isen, fortsätter han även om sin egna insats, som blev avgörande.

