Vinner derbyt – stark match av Hävelid

Nybro vann med 3–1 mot Troja-Ljungby

Joel Kant matchvinnare för Nybro

Fjärde raka förlusten för Troja-Ljungby

Det blev fyra raka förluster i hockeyallsvenskan för Nybro. Men på lördagen borta mot Troja-Ljungby kom trendbrottet. Matchen i SP Arena slutade 1–3 (1–0, 0–1, 0–2) sedan Hugo Hävelid gjort en stark insats i målet för Nybro.

I och med detta har Troja-Ljungby fyra förluster i rad.

Troja-Ljungby–Nybro – mål för mål

Troja-Ljungby tog ledningen efter 5.40 genom Filip Lennström efter förarbete av Zachary Wytinck.

Efter 16.38 i andra perioden slog Felix Olsson till framspelad av Emil Forslund och Juho Liuksiala och kvitterade för Nybro.

Joel Kant gav laget ledningen tidigt i tredje perioden assisterad av Hannes Hellberg och Marcus Bergman.

1.18 in i tredje perioden satte Joachim Rohdin pucken på pass av Jesper Mångs och Alexander Molldén och ökade ledningen. Därmed hade Nybro vänt matchen.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Troja-Ljungby med 7–17 och Nybro med 8–13 i målskillnad.

På måndag 29 december 19.00 spelar Troja-Ljungby borta mot Vimmerby och Nybro hemma mot Modo Hockey.

Troja-Ljungby–Nybro 1–3 (1–0, 0–1, 0–2)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 1–0 (5.40) Filip Lennström (Zachary Wytinck).

Andra perioden: 1–1 (36.38) Felix Olsson (Emil Forslund, Juho Liuksiala).

Tredje perioden: 1–2 (40.24) Joel Kant (Hannes Hellberg, Marcus Bergman), 1–3 (41.18) Joachim Rohdin (Jesper Mångs, Alexander Molldén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-0-4

Nybro: 1-1-3

Nästa match:

Troja-Ljungby: Vimmerby HC, borta, 29 december 19.00

Nybro: Modo Hockey, hemma, 29 december 19.00