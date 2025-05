Bekräftar: Är ”riktigt nära” att värva forwarden

Miikka Pitkänen gjorde det bra i Södertälje. Nu är han nära spel i Nybro Vikings kommande säsong.

– Jag ser Miikka som en toppspelare i ligan, säger sportchefen Mikael Aaro.

Miikka Pitkänen kom till Södertälje från finska högstaligan under våren 2024 och snittade då en poäng per match under sina åtta framträdanden i HockeyAllsvenskan. Han blev sedan kvar i SSK även säsongen därpå, och gjorde då 31 poäng på 46 allsvenska matcher.

Det blir ny ingen fortsättning i Södertälje för 29-åringen – men det ser ändå ut att bli en fortsättning i HockeyAllsvenskan. Nybro Vikings skriver nämligen på sin hemsida att Pitkänen är på väg att bli en så kallad ”supporterspelare”, som kan sajnas av Nybro om de lyckas samla in tillräckligt mycket pengar. Nyligen presenterade Nybro Joachim Rohdin som sin första supporterspelare till kommande säsong.

– Vi är riktigt nära att säkra upp ännu en meriterad och högklassig forward som gjort det riktigt bra i Liiga under flera år. Jag ser Miikka som en toppspelare i ligan med stor erfarenhet, vetskap om vad som krävs på högstanivå och toppkvaliteter i sitt spel, säger klubbens sportchef Mikael Aaro.

Pitkänen har 392 matcher i den finska högstaligan på meritlistan. På dessa har han levererat 186 poäng.