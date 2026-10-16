Nya missräkningen - föll mot jumbon

Visby/Roma bjöd på en riktig rysare när BIK Karlskoga gästade Visby Ishall inför 856 åskådare. Efter en svängig match skiften av ledningar och kvitteringar var det till slut hemmalaget som kunde dra det längsta strået i förlängningen.

BIK Karlskoga tog ledningen i den första perioden genom Henrik Björklund i spel fem mot fyra. I den andra perioden kvitterade Elias Lindström för Visby/Roma, men Travis Treloar återgav snabbt gästerna ledningen.

Den tredje perioden blev en intensiv historia där Eric Norin tryckte in kvitteringen till 2–2 i powerplay, och Juho Liuksiala sedan gav Visby/Roma ledningen med 3–2 med knappt tre minuter kvar. BIK Karlskoga gav dock inte upp – Jesper Emanuelsson kvitterade till 3–3 i spel sex mot fem med blott 1.12 kvar av ordinarie tid.

I förlängningen klev Ryan Gagnier fram för hemmalaget och sköt avgörande 4–3 efter 2.58.

Därmed förlorade Karlskoga sin åttonde match på de tolv första omgångarna.

Visby/Roma HK ligger efter segern på 13:e plats i tabellen med 9 poäng, medan BIK Karlskoga placerar sig på 9:e plats med 15 poäng.

Matchfakta

Visby/Roma HK – BIK Karlskoga 4–3 e.fl. (0–1, 1–1, 2–1, 1–0)

Första perioden:

0–1 (14.08) Henrik Björklund (Gustaf Thorell, Carson Golder) PP1

Andra perioden:

1–1 (23.15) Elias Lindström (Karl Johansson, Andreas Dahl) PP1, 1–2 (25.19) Travis Treloar

Tredje perioden:

2–2 (45.07) Eric Norin (Elias Lindström, Ryan Gagnier) PP1, 3–2 (57.16) Juho Liuksiala (John Dahlström, Andreas Thelander), 3–3 (58.04) Jesper Emanuelsson (Lucas Ölvestad, Harrison Blaisdell)

Förlängning:

4–3 (62.58) Ryan Gagnier (Eric Norin, Sebastian Fakt)

Skott: 29–37 (9–13, 4–14, 14–8, 2–2)

Utvisningar: Visby/Roma 3x2 min, BIK Karlskoga 4x2 min + Game Misconduct (Henrik Björklund 20 min)

Publik: 856 (Visby Ishall)