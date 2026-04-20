Nya kravbilden i Leksand: ”Tolv till femton procent”

Leksand drog under måndagen igång sin försäsong inför året i Hockeyallsvenskan. Då var endast sex spelare på plats, enligt Falu-Kuriren.

– Vi är färre på plats än vanligt, men jag är van med det här, säger fystränare Jesper Gillerås till tidningen och bekräftar nya kravbilden.

Robin Christoffersson saknades när Leksand och Jesper Gillerås drog igång 2026/27:s försäsong. Foto: Bildbyrån (montage).

Nästan fyra veckor har hunnit gå sedan Leksand brakade ur SHL. Flera spelar har lämnat, och ett par har valt att förlänga inför året i Hockeyallsvenskan. Idag, under måndagen, drog man igång försäsongen och tog därmed de första steget tillbaka mot högstaligan.

Falu-Kuriren rapporterar dock att endast sex spelare var på plats.

Robin Christoffersson, Rocky Langvardt och Jonas Lagerberg Hoen saknades. Den förste på grund av flytt som gör att han ansluter nästa vecka och den andre på grund av landslagssamling. Lagerberg Hoen tränar ännu med juniorerna – fram till sin student.

– Vi är färre på plats än vanligt, men jag är van med det här och spelar ingen roll egentligen. Vi har varit runt fem till tolv spelare tidigare och det är något jag känner mig bekväm med. Desto närmare vi kommit till att starta igång igen har energin kommit tillbaka. Nu när grabbarna var på plats kändes det jäkligt kul, säger fystränare Jesper Gillerås till tidningen.

Nya kravbilden: ”Tolv till femton procent”

Som huvudtränare Johan Hedberg tidigare berättat för Falu-Kuriren höjer Leksands samtidigt kravbilden inför året i Hockeyallsvenskan.

– Vi kommer att öka volymen lite. Vi räknar någonstans mellan tolv till femton procent ytterligare i timmar jämfört med förra sommaren, säger Gillerås om träningsupplägget med två pass om dagen och större belastning.

Leksands har även sagt att ALLA spelare, inklusive importer, ska vara på plats under hela försäsongen.

Spelarna i Leksand med kontrakt – just nu

Målvakter:

Robin Christoffersson

Marcus Gidlöf

Backar:

Rocky Langvardt

Fred Nilsson

Forwards:

Dennis Altörn

Zaki Crookes

Arvid Eljas

Jonas Lagerberg Hoen

August Lissel