Seger för Nybro i del ett av dubbelmötet

Nybro vann med 5–3 mot Östersunds IK

Nybros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Joachim Rohdin tvåmålsskytt för Nybro

Östersunds IK har varit lite av ett favoritmotstånd för Nybro. På fredagen tog Nybro ännu en seger borta mot Östersunds IK. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 5–3 (1–0, 2–1, 2–2). Det var Nybros fjärde raka seger mot just Östersunds IK.

Segern var Nybros fjärde på de senaste fem matcherna.

Miikka Pitkänen matchvinnare för Nybro

Fredrik Granberg gjorde 1–0 till Nybro efter sex minuter med assist av Måns Krämer och Tim Lindfors.

Östersunds IK kvitterade till 1–1 genom Leo Sundqvist i början av andra perioden i andra perioden.

Nybro gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Joachim Rohdin och Marcus Bergman.

Nybro gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Miikka Pitkänen och Joachim Rohdin och punkterade matchen.

Östersunds IK reducerade förvisso genom två mål av Anton Klint men närmare än 3–5 kom inte Östersunds IK. Nybro tog därmed en säker seger.

De båda lagen möts igen lördag 7 februari 18.00, i Östersund Arena.

Östersunds IK–Nybro 3–5 (0–1, 1–2, 2–2)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (6.00) Fredrik Granberg (Måns Krämer, Tim Lindfors).

Andra perioden: 1–1 (21.12) Leo Sundqvist (Linus Videll, Eero Savilahti), 1–2 (29.43) Joachim Rohdin (Alexander Molldén, Jesper Mångs), 1–3 (33.24) Marcus Bergman (Adrian Carnebo).

Tredje perioden: 1–4 (54.57) Miikka Pitkänen (Hugo Gabrielson, Theo Jacobsson), 1–5 (58.56) Joachim Rohdin (Juho Liuksiala, Hugo Gabrielson), 2–5 (59.13) Anton Klint (Alexander Anderberg, Leo Sundqvist), 3–5 (59.29) Anton Klint (Linus Videll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 2-0-3

Nybro: 4-1-0

Nästa match:

Östersunds IK: Nybro Vikings IF, hemma, 7 februari 18.00

Nybro: Östersunds IK, borta, 7 februari 18.00