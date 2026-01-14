Ny seger för Mora mot favoritmotståndet
- Mora-seger med 3–2 efter förlängning
- Moras sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Marcus Karlström matchvinnare för Mora
SSK är lite av ett drömmotstånd för Mora. På onsdagen vann Mora på nytt – den här gången borta i Scaniarinken. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) efter förlängning. Det var Moras sjätte raka seger mot SSK.
Marcus Karlström blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 4.55 in i förlängningen.
Segern var Moras sjätte på de senaste sju matcherna, och femte raka segern på bortaplan.
SSK–Mora – mål för mål
Viktor Liljegren gjorde 1–0 till SSK efter fem minuters spel på pass av Sebastian Dyk och Daniel Norbe.
Efter 13.56 i andra perioden slog Romeo Edvardsen Sörensen till framspelad av Travis Treloar och kvitterade för Mora.
Efter 3.37 i tredje perioden tog laget ledningen genom Arvid Degerstedt efter förarbete av Tobias Ekberg och Tim Thomsson. 16.29 in i tredje perioden fick William Eriksson utdelning på pass av Patrik Zackrisson och Roope Laavainen och kvitterade.
Matchvinnare för bortalaget Mora 4.55 in i förlängningen blev Marcus Karlström med det avgörande 3–2-målet.
I tabellen innebär det här att SSK nu ligger på nionde plats i tabellen. Mora är på sjunde plats.
Fredag 16 januari 19.00 möter SSK Östersunds IK borta i Östersund Arena medan Mora spelar hemma mot Almtuna.
SSK–Mora 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)
Hockeyallsvenskan, Scaniarinken
Första perioden: 1–0 (5.47) Viktor Liljegren (Sebastian Dyk, Daniel Norbe).
Andra perioden: 1–1 (33.56) Romeo Edvardsen Sörensen (Travis Treloar).
Tredje perioden: 1–2 (43.37) Arvid Degerstedt (Tobias Ekberg, Tim Thomsson), 2–2 (56.29) William Eriksson (Patrik Zackrisson, Roope Laavainen).
Förlängning: 2–3 (64.55) Marcus Karlström (Connor Maceachern, Ethan De Jong).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
SSK: 1-3-1
Mora: 4-0-1
Nästa match:
SSK: Östersunds IK, borta, 16 januari 19.00
Mora: Almtuna IS, hemma, 16 januari 19.00
