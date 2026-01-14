Prenumerera

Logga in

Ny seger för Mora mot favoritmotståndet

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Mora-seger med 3–2 efter förlängning

  • Moras sjätte seger på de senaste sju matcherna

  • Marcus Karlström matchvinnare för Mora

SSK är lite av ett drömmotstånd för Mora. På onsdagen vann Mora på nytt – den här gången borta i Scaniarinken. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) efter förlängning. Det var Moras sjätte raka seger mot SSK.

Marcus Karlström blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 4.55 in i förlängningen.

Segern var Moras sjätte på de senaste sju matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

SSK–Mora – mål för mål

Viktor Liljegren gjorde 1–0 till SSK efter fem minuters spel på pass av Sebastian Dyk och Daniel Norbe.

Efter 13.56 i andra perioden slog Romeo Edvardsen Sörensen till framspelad av Travis Treloar och kvitterade för Mora.

Efter 3.37 i tredje perioden tog laget ledningen genom Arvid Degerstedt efter förarbete av Tobias Ekberg och Tim Thomsson. 16.29 in i tredje perioden fick William Eriksson utdelning på pass av Patrik Zackrisson och Roope Laavainen och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Mora 4.55 in i förlängningen blev Marcus Karlström med det avgörande 3–2-målet.

I tabellen innebär det här att SSK nu ligger på nionde plats i tabellen. Mora är på sjunde plats.

Fredag 16 januari 19.00 möter SSK Östersunds IK borta i Östersund Arena medan Mora spelar hemma mot Almtuna.

SSK–Mora 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (5.47) Viktor Liljegren (Sebastian Dyk, Daniel Norbe).

Andra perioden: 1–1 (33.56) Romeo Edvardsen Sörensen (Travis Treloar).

Tredje perioden: 1–2 (43.37) Arvid Degerstedt (Tobias Ekberg, Tim Thomsson), 2–2 (56.29) William Eriksson (Patrik Zackrisson, Roope Laavainen).

Förlängning: 2–3 (64.55) Marcus Karlström (Connor Maceachern, Ethan De Jong).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 1-3-1

Mora: 4-0-1

Nästa match:

SSK: Östersunds IK, borta, 16 januari 19.00

Mora: Almtuna IS, hemma, 16 januari 19.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen